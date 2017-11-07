Волгоградский завод буровой техники задолжал Росимуществу миллионы









Свыше 10 миллионов рублей основного долга и набежавших пени по решению суда должен выплатить за аренду земли ООО "Волгоградский завод буровой техники" территориальному управлению Росимущества. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, предприятие, которое проходит процедуру банкротства, накопило долги за аренду земельного участка площадью почти 190 тысяч кв.м., расположенного на шоссе Авиаторов, 16. Указанные площади, согласно договору, завод получил в 2003 году для осуществления производственной деятельности. Срок окончания договора аренды датирован 2052 годом. В суде установлено, что свои обязательства по оплате арендных платежей предприятие не исполняло уже год. Отметим, что производство о несостоятельности (банкротстве) завода было возбуждено в июне 2015 года. Учитывая, что задолженность по арендным платежам образовалась после принятия заявления о признании ответчика банкротом, суд установил, что данные платежи являются текущими и подлежат взысканию в общеустановленном порядке.

Напомним, что проблемы на ООО "Волгоградский завод буровой техники" начались несколько лет назад. Так, в 2016 году сотрудники предприятия неоднократно выходили на митинг с требованием выплаты зарплат. Люди утверждали, что не видели заработанных денег с 2014 года, а сумма долга перед каждым, а это более тысячи человек, составила от 30 до 400 тысяч рублей. В ситуации с проблемным производством, по словам заводчан, тогда обещал разобраться генпрокурор РФ Юрий Чайка. Ранее "Высота 102" сообщала, что ВЗБТ пытался взыскать с компании из Гонконга по договору, подписанному в 2013 году, 520 миллионов рублей основного долга и более 66,5 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Но данная попытка закончилась неудачей, так как выяснилось, что указанной в договоре гонконгской компании больше не существует.



