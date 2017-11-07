На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 лет

Главным событием 20 века назвали участники сегодняшнего митинга в Волгограде Великую Октябрьскую революцию, 100-летие которой отмечается сегодня. На площадь имени Ленина пришли сегодня около 300 человек. Некоторые держали в руках плакаты с лозунгами, которые были актуальны 100 лет назад: «Заводы – рабочим», «Землю – крестьянам», «Мир - народам», «Власть – советам», сообщает ИА «Высота 102».

Присутствующим молодые коммунисты раздавали спецвыпуски газет «Правда», «Сталинградская трибуна», и календарики с портретом вождя революции Владимира Ленина. Выступающие говорили о завоеваниях Великого Октября, успехах социализма, сохранении исторической памяти, передаче новым поколениям традиций, заложенных великим Октябрем. Практически все выступающие подчеркивали, что с залпом авроры в 1917 году наша страна сделала стремительный рывок от сохи до передовой индустриальной державы, космических и атомных технологий, от бесправия человека труда до беспримерных социальных гарантий. Но многие октябрьские завоевания сейчас, увы, потеряны.

Досталось на митинге и новоявленной претендентке в президенты страны Ксении Собчак. Первый секретарь Волжского горкома КПРФ Александр Кудрявцев назвал недопустимым ее заявление о перезахоронении Владимира Ленина. Он заявил, что коммунисты сделают все, чтобы вождь остался лежать в Мавзолее и призвал сражаться за идеалы революции. Его речь, как и выступления других товарищей, участники митинга встретили аплодисментами.

В торжественной обстановке представителям молодежи были вручены комсомольские и партийные билеты, а юные пионеры прочитали стихи, посвященные празднику революции. В завершении у памятника Ленину была заложена капсула с пожеланиями потомкам, которую сегодняшние коммунисты завещали вскрыть 7 ноября 2067 года, в день 150-летия Октября. Почетное право замуровать капсулу было предоставлено участнику Великой Отечественной войны Владимиру Ивановичу Захарову.

После праздничного митинга участники возложили цветы к памятнику Ленина, а затем приняли участие в шествии.