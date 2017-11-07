



Управление Министерства юстиции по Волгоградской области направило в головное ведомство документы о включении фонда «Институт экономических и социальных исследований» (ИЭСИ) в перечень иностранных агентов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В сентябре, напомним, Краснооктябрьский районный суд привлек к административной ответственности возглавляемый Михаилом Шевяковым фонд за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ). По итогам судебного разбирательства «ИЭСИ» за его «опасные связи» оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Суд установил факт получения волгоградским институтом денежных средств от АНО «Левада-центр», которая в 2016 году была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также гранта - от «Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию». Последнюю структуру в 2015 году Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» и запретила ее президенту в течение ближайших 10 лет въезжать в Россию. С данной организацией волгоградский фонд сотрудничал еще в 2011 году, но информация об итогах совместных исследований продолжала находиться в публичном доступе на официальном сайте института вплоть до июня текущего года.

По заказу «Левада-Центра» фонд Шевякова проводил различные опросы жителей Волгоградской области, в том числе, на остро-политические темы. Последнее исследование осуществлялось в начале 2017 года. Задаваемые гражданам вопросы касались деятельности Алексея Навального, оценки деятельности фонда борьбы с коррупцией, присоединения Крыма к России и т. д. Данный опросник заинтересовал прокуратуру Краснооктябрьского района, которая инициировала проверку в отношении волгоградского института. Экспертную оценку материалов соцопроса, по инициативе надзорного органа, подготовило ФГАОУ «Северо-кавказский федеральный университет».

Ставропольский вуз в своем заключении сделал вывод о том, что «существенная часть вопросов направлена на формирование у респондентов «определенного мнения по актуальным вопросам политической и экономической жизни страны и региона». Задаваемые вопросы, как считают эксперты, являются не достаточно объективными, а порой провокационными и дезинформирующими. Пренебрегает «Институт экономических и социальных исследований», как отмечено в экспертном заключении, даже этическому кодексу и определенным канонам, принятым в профессиональном социологическом сообществе. Примером может послужить такой вопрос: «Как вы считаете, правильно ли действуют российские власти, направляя средства государственного бюджета на развитие Крыма в условиях сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий?». Данный вопрос, как заявили эксперты университета, нацелен не на получение содержательных ответов.

Далеко не всегда оказывались корректными и предлагаемые жителям области ответы. Так, из 30 возможных вариантов ответа на один из вопросов, 20 – «носят явно негативные коннотации по отношению к институтам власти страны». Специалисты Северо-кавказского федерального университета предположили, что по итогам таких опросов населения может быть составлен портрет гражданина, «склонного к противоправным действиям, что может быть в дальнейшем использовано против интересов государства».

Сам директор «Института экономических и социальных исследований» Михаил Шевяков свою вину в нарушении российского законодательства полностью признал. Однако глубокое раскаяние, о котором он заявил в прокуратуре, не помешало фонду обжаловать решение Краснооктябрьского районного суда о привлечении его к административной ответственности. Назначенный штраф в сумме 150 тысяч рублей показался господину Шевякову незаконным и необоснованным. В жалобе на постановление райсуда директор «ИЭСИ» указал, что до ознакомления с материалами проверки прокуратуры в конце июня 2017 года сотрудники института, оказывается, не знали, что заказчик исследования – «Левада-центр» - является иностранным агентом. Отметим, что данное сообщение было растиражировано ведущими российскими СМИ еще в начале сентября 2016 года. Поспешил выразить претензии господин Шевяков и в адрес самого центра Юрия Левады, который не уведомил его «о важных переменах своего правового статуса». Договор с «Левадой-центром» волгоградский институт расторг уже после ознакомления с постановлением прокурора о привлечении к административной ответственности.

Михаил Шевяков потребовал в областном суде снизить размер штрафа в отношении возглавляемой им организации до 10 тысяч рублей, что, по его мнению, «будет являться разумным и достаточным наказанием». Тогда как определенная судом первой инстанции денежная сумма, как отмечено в судебной жалобе, «существенно нарушает права, законные интересы, финансовое благополучие фонда». Однако на заседании в облсуде Михаил Шевяков неожиданно для прочих участников процесса отказался от своей жалобы. Что явилось причиной для перемены в настроениях социолога – неизвестно. Не исключено, что руководитель фонда мог предполагать, что история сотрудничества с иностранным агентом и американским институтом еще не раз ему аукнется, а компетентные органы могут инициировать в его отношении новые дела.



