







ОАО «Волжский абразивный завод» занесен в реестр победителей XIII смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2017» в номинации «Лучшая экологически ответственная компания в машиностроении». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, такое решение приняла общественно-экспертная комиссия, а в октябре в Москве ОАО «ВАЗ» был вручен диплом победителя.

Как отмечают на предприятии, глобальная задача обеспечения экологической безопасности в условиях необходимости модернизации экономики и в процессе выхода на инновационный путь развития является одной из важнейших. «А её решение невозможно без тесного диалога представителей власти и бизнеса. Велико также значение активной жизненной позиции руководителей предприятий и организаций, школ, вузов и других образовательных учреждений, внедряющих современные экологические стандарты в рамках модернизации производств и осуществляющих программы энергосбережения, внедрения альтернативных источников энергии, развивающих экологическое образование и просвещение», - отметили на предприятии.

Справка. Международный Форум «Содействия модернизации и инновациям России» в своей работе уделяет особое внимание поощрению талантливых руководителей и специалистов, которые, совершенствуя свои знания, накапливают и продвигают положительный опыт для решения проблем в сфере экологии.