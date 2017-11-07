За пребыванием в Волгограде Кубка ЧМ-2018 будут следить свыше 50 СМИ









Представители более 50 средств массовой информации аккредитовались на освещение мероприятий, связанных с пребыванием в Волгограде Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, сообщает ИА "Высота 102". Главный футбольный трофей, который сделан из чистого золота и весит более 6 кг, привезут в Волгоград в рамкам общероссийского тура в среду, 8 ноября. Здесь Кубок ЧМ-2018 совершит свою 14 остановку. В городе на Волге он пробудет пять дней, а затем снова отправится в дорогу. До финала длительного путешествия "золотому трофею" останется посетить еще два города - Краснодар и Сочи. В Волгограде, который готовится провести в июне 2018 года четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, главной площадкой для приветствия Кубка ЧМ-2018 станет стадион "Волгоград Арена". Мероприятие обещают сделать красочным и масштабным. Участие в нем примет посол ЧМ-2018 от Волгограда двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Только после окончания обязательной церемонии приветствия главный трофей мирового спортивного события станет доступным для болельщиков. Одними из первых с Кубком ЧМ-2018 смогут сфотографироваться студенты Волгоградской государственной академии физической культуры. Затем главный приз чемпионата увидят и воспитанники детских спортивных школ, детских домов и школ-интернатов. Для всех желающих Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ будет доступен три дня. 9 ноября с 13:00 до 18:00 на публичное экспонирование его выставят в парке "Семейный", расположенный на ул. 8-й Воздушной Армии. Два дня Кубок будет находиться в ТЦ "КомсоМОЛЛ": 11 ноября с 12:00 до 22:00 и 12 ноября с 10:00 до 22:00.

На всех мероприятиях с участием главного мирового футбольного трофея будут предприняты усиленные меры безопасности. Охрану будут осуществлять военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями других правоохранительных органов.

Фото: rosgvard.ru



