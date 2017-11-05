Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 07.11.2017 10:24

Оперативники задержали двух наркокурьеров по Волгограду и Волжскому

Волгоградские оперативники перекрыли канал сбыта крупных партий синтетического наркотика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные - 24-летний житель Средней Ахтубы и 29-летний волгоградец,  используя тайник в автомашине «Лада Ларгус», пытались провести синтетический наркотик. Зелье они прятали в запасном колесе. Из него можно было приготовить около 10 тысяч наркодоз. Установлено, что задержанные, сами наркозависимые,  являются членами организованной группы и  выполняли функции курьеров по доставке партий запрещенных веществ из столичного региона и изготовления «закладок» на территории Волгограда и Волжского.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию иных лиц, причастных к поставкам наркотических средств на территорию Волгоградской области. 
 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Красоту Калача-на-Дону подчеркивает новое уличное освещениеОдноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийствеВ Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиямиГубернатору Волгоградской области приглянулась земля у Волги на Тулака
 
Актуальные интервью и комментарии

«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем

Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)

Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую.  Жителям Волгоградской области...

Сегодня у одного из героев наших публикаций -  участника Сталинградской битвы,...

Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...

Общество 07.11.2017 11:55

Почти 2 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на обеспечение сувенирами мероприятий, проводимых облдумой, посвященных 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 650 подарочных наборов, представляющих собой так называемые «фронтовые» посылки, украшенные  соответствующей патриотической тематикой. Содержимое каждой посылки – это набор конфет, термос, чайная пара из нержавейки и черный чай. Напомним, 75-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом будет праздноваться 2 февраля 2018 года. 
Прочитана: 415 раз
Расследования 07.11.2017 10:08

Сестра Александра Масленникова, который признался в зверском убийстве двух волжанок, стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 316 УК РФ – «Укрывательство преступлений». Об этом  сообщили  ИА «Высота 102» в силовых структурах. Санкция статьи за «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо   принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако благодаря примечанию к данной статье сестра волжского маньяка может избежать наказания....
Прочитана: 6009 раз
Расследования 07.11.2017 08:43

Волгоградские правоохранители закончили расследование уголовного дела по фактам двух разбойных нападений на ломбард и почтовое отделение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД Волгоградской области, в роли «героя»-разбойника выступил 58-летний житель Волжского, который  в декабре прошлого года решил поправить свое материальное положение, напав  на один из ломбардов Тракторозаводского района г. Волгограда. С этой целью мужчина вооружился муляжом гранаты Ф-1 и газобаллонным страйкбольным пистолетом, а также надел на лицо медицинскую маску и очки, после чего ворвался в помещение ломбарда и потребовал у женщины-продавца выдачи всех имеющихся денежных средств.   Потерпевшая якобы пошла в подсобное помещение за наличными, однако заперлась...
Прочитана: 1995 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 06.11.2017 17:19

Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный заводАртиллерийский бронекатер “БК-31”, поднятый со дна Волги накануне, был погружен сегодня на баржу и отправлен на судоремонтный завод. Об этом ИА “Высота 102” сообщил Дмитрий Кабельков, гендиректор компании “Монолитстрой-холдинг”, отвечающей за подъем корабля. При осмотре судна специалистами были найдены останки еще двоих членов экипажа - теперь количество известных жертв последнего боя БК-31 выросло до пяти человек. Стали проясняться и обстоятельства его гибели. 9 октября 1942 года катер нанес артиллерийский удар по немецким позициям, но на обратном пути попал под плотный  ответный огонь. Его обстреляли из крупнокалиберного пулемета и минометов. Речники до последнего боролись за живучесть катера, закрывая пробоины. Но взрыв...
Прочитана: 10418 раз
Общество 06.11.2017 15:48

Проект соответствующего постановления подготовлен в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 января 2018 года планируется провести индексацию должностных окладов на 1,04 размера оклада работникам госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Власти региона также рекомендуют органам местного самоуправления сделать то же самое в отношении работников муниципальных учреждений. Интересно, что запланированная индексация не касается категорий работников учреждений, о которых говорится в майских указах президента – образования, культуры, социальной сферы, здравоохранения.
Прочитана: 5186 раз
Аналитика 06.11.2017 12:37

В сегодняшней программе: почему жители отдаленных поселков не ощущают себя жителями мегаполиса? Когда придет освещение  на улицы  города-миллионника? И какие надежды на световые концессии  воздагают чиновники и депутаты? Подробности - в видеорепортаже.
Прочитана: 38386 раз
Аналитика 06.11.2017 10:21

На 1 ноября в Волгоградской области зарегистрировано 61,8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в общем количестве индивидуальных предпринимателей области преобладают субъекты, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Так, больше всего ИП трудятся в сфере торговли и ремонта автотранспорта – почти 28 тысяч единиц. Второе место по количеству занимают ИП в сфере транспортировки и хранения – около 9 тысяч. А вот в сфере добычи полезных ископаемых не зарегистрировано ни одного предпринимателя, так же как и в...
Прочитана: 4980 раз
Спорт 06.11.2017 10:10

Пятнадцатилетний Руслан Ширяев и семнадцатилетний Степан Бондаренко, из Волгограда завоевали серебряные медали в своих категориях на завершившемся накануне в Воронеже всероссийском турнире по кудо среди юношей и юниоров. Об этом ИА “Высота 102” сообщил их тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Юные спортсмены провели по четыре боя. Уступили они лишь в финале, так, Степан проиграл кудоисту из Воронежской области, а Руслану не удалось одолеть соперника из Ростова-на-Дону. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 15 городов. 
Прочитана: 2098 раз
Происшествия 06.11.2017 09:39

Специалисты Росприроднадзора по Волгоградской области устанавливают виновных в затоплении территории по улицам Плеханова и Нефтезаводская канализационными стоками. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Эксперты управления также занимаются выяснением обстоятельств другого ЧП в этом же районе. Так, из-за порыва трубы, расположенной под землей на расстоянии двух метров, на почву вылилась белая жидкость. Пробы загрязненной почвы отобраны, возбуждено административное дело за сокрытие информации об источниках загрязнения окружающей среды. Владелец трубопровода устанавливается.
Прочитана: 5969 раз
Общество 05.11.2017 14:43

В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы В акватории Волги возле острова Голодный завершена операция по подъему со дна Волги бронекатера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», судно, а вернее, то, что от него осталось, отправят на барже в судоремонтную базу в Красноармейский район. На месте проведения работ, которые длились несколько часов, присутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, как уже сообщало...
Прочитана: 15028 раз
Общество 05.11.2017 14:39

В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома Бывшие жильцы снесенного после взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в редакцию «Высоты 102» с просьбой разобраться в одной нестандартной ситуации. Пострадавшие предоставили видеозапись с праздничного концерта Советского райкома КПРФ, на котором награду за активную помощь им получил некий Владислав Пушкин. Бывшие жители  теперь уже и бывшего дома  с недоумением заявили, что ни господина Пушкина, ни райком КПРФ во главе с коммунистом Андреем Анненко они ни разу не видели. Быть может, они помогали инкогнито? Тогда почему только сейчас решили выйти из тени? И причем тут зимние шапки?.. Подробности – в сюжете «Высоты 102».
Прочитана: 22696 раз
Общество 05.11.2017 11:50

В Волгоградской области со дна Волги поднимают боевой корабль времен Сталинградской битвы Операция по подъему артиллерийского бронекатера БК-31 идёт в эти минуты в фарватере Волги между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Об этом с места события сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Известно, что с борта затонувшего судна подняты останки трёх бойцов краснофлотцев. В операции задействованы  два плавучих крана, один из которых - трехглавый судоподъемный. Подъем судна, на который уйдет порядка двух часов, осуществляет специализированное предприятие. Подготовка велась в течение трех недель. В организации работ оказали содействие администрация Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва". 
Прочитана: 3178 раз
Общество 05.11.2017 09:35

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с точки зрения влияния на здоровье человека, рассказывает о том, какими мифами обросла тема перехода на «волгоградское время» и объясняет, как влияют на самочувствие человека ранние восходы и закаты.
Прочитана: 28877 раз
Происшествия 05.11.2017 09:11

Сегодня ночью в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль «Honda Accord» влетел в световую опору – водитель погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 27-летний мужчина скончался до прибытия кареты «Скорой медицинской помощи». Авария произошла напротив автоцентра «Mercedes-Benz», расположенного по проспекту Ленина, 122. Еще одна автоавария с летальным исходом произошла сегодня около 3 утра в поселке Средняя Ахтуба. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Трое человек, которые тоже стояли на проезжей части, госпитализированы с многочисленными травмами - переломами и черепно-мозговыми травмами.
Прочитана: 7198 раз
Расследования 05.11.2017 07:49

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования жителя региона к МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» за покалеченную ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, травму мужчина получил в вечернее время суток около своего дома, упав в углубление, образовавшееся в результате демонтажа надземных опорных труб линии теплоснабжения на открытом участке местности. Факт падения мужчины в яму и причинно-следственная связь между падением и получением травмы в ходе судебного разбирательства были подтверждены справкой отделения скорой неотложной помощи больницы, показаниями свидетелей. Исковые требования были удовлетворены частично. Так,  с МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в пользу жителя...
Прочитана: 6062 раз


7 ноября 11:55
Депутаты Волгоградской облдумы запасаются «фронтовыми» посылками Комментарии3
7 ноября 10:24
Оперативники задержали двух наркокурьеров по Волгограду и Волжскому Комментарии1
7 ноября 10:08
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступления Комментарии7
7 ноября 08:43
Волжский любитель московской жизни встретит пенсию за решеткой Комментарии26
6 ноября 17:19
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный заводСмотреть фотографии
6 ноября 15:48
В Волгоградской области собираются индексировать зарплату работникам госучреждений
6 ноября 12:37
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущее Комментарии48Cмотреть видео
6 ноября 10:21
В Волгоградстате подсчитали количество индивидуальных предпринимателей
6 ноября 10:10
Два волгоградских кудоиста завоевали “серебро” всероссийских соревнований
6 ноября 09:39
На юге Волгограда ищут виновников загрязнения почвы
5 ноября 14:43
В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасыСмотреть фотографии
5 ноября 14:39
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного домаСмотреть фотографииCмотреть видео
5 ноября 11:50
В Волгоградской области со дна Волги поднимают боевой корабль времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
5 ноября 09:35
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов Комментарии179Смотреть фотографииCмотреть видео
5 ноября 09:11
В Волгограде напротив автоцентра «Mercedes-Benz» произошло смертельное ДТП
5 ноября 07:49
Упавший в яму житель Волгоградской области отсудил у коммунальщиков траты на лекарства
4 ноября 19:36
В День народного единства волгоградский “Каравай мира” объединил двадцать пять странCмотреть видео
4 ноября 17:33
В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярностиСмотреть фотографииCмотреть видео
4 ноября 16:03
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
4 ноября 15:48
«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с ярославским "Шинником"
Расследования
7 ноября 10:24
Оперативники задержали двух наркокурьеров по Волгограду и Волжскому Комментарии1
7 ноября 10:08
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступления Комментарии7
7 ноября 08:43
Волжский любитель московской жизни встретит пенсию за решеткой Комментарии26
5 ноября 07:49
Упавший в яму житель Волгоградской области отсудил у коммунальщиков траты на лекарства
3 ноября 17:02
В Волгоградской области охотничьи собаки перепутали человека с добычей Комментарии6
2 ноября 17:51
В Волгограде пластический хирург предстанет перед судом за смерть пациентки Комментарии7
2 ноября 15:33
В Волгоградской области за издевательства над 4-летней дочерью женщину отправили в колонию Комментарии7
2 ноября 11:50
Депутат Волжской гордумы от партии ЛДПР купил себе ноутбук за счет наказов избирателей Комментарии19Смотреть фотографии
2 ноября 10:13
Фигурант дела о скандальной продаже школы в Волгоградской области пытался спасти свой дом мнимой сделкой Комментарии16
1 ноября 17:04
Волгоградский облсуд вернул под стражу второго подозреваемого в автоподставах Комментарии6
1 ноября 16:35
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь» Комментарии54Смотреть фотографии
1 ноября 14:21
Силовики раскрыли подробности расследования резонансных убийств в Волжском Волгоградской области Комментарии21Смотреть фотографииCмотреть видео
1 ноября 09:43
В Волгограде покупателям кокаина у жителя Сербии не смягчили приговор Комментарии6
31 октября 12:40
В Волгограде водитель получил сутки ареста за наезд на ребенка Комментарии6Смотреть фотографии
31 октября 11:54
В Волгограде адвокат за 720 тысяч рублей пообещал закрыть дело Комментарии10
31 октября 08:54
Двое жителей Волгограда в гараже разливали «элитный» алкоголь Комментарии7Смотреть фотографии
30 октября 17:21
В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободе Комментарии24
30 октября 11:34
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца ( ВИДЕО) Комментарии25Cмотреть видео
30 октября 11:04
Убийцу двух девушек привезли в Волжский городской суд Комментарии4
30 октября 10:57
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента Комментарии24
28 октября 19:01
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО) Комментарии46Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 18:05
Убийца двух жительниц Волжского Волгоградской области расчленил своих жертв Комментарии28
27 октября 16:38
ВИДЕО задержания в Московской области подозреваемого в убийстве двух жительниц Волжского Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 11:38
Подозреваемого в убийстве двух волжанок из Московской области в Волгоград доставят спецназовцы ( ВИДЕО) Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 11:21
Волгоградские полицейские допросили задержанного по подозрению в убийстве двух жительниц Волжского (ВИДЕО) Комментарии9Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 09:48
Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Волжского скрывался у подруги в Московской области Комментарии13Смотреть фотографии
27 октября 07:59
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской области Комментарии11Смотреть фотографии
26 октября 16:16
Прокуратура займется проверкой педколлектива волгоградской школы, где убили подростка Комментарии42Смотреть фотографии
26 октября 16:15
В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры Комментарии13Cмотреть видео
26 октября 12:23
Одноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийстве Комментарии67
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградцам открыли секрет финансового счастья

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 6 Ноября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 6..8 С, давление 758..760 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
6 Ноября, Пн
1 $ 58.4296 руб.
1 € 68.0822 руб.
1 GBP 76.2039 руб.
1 CHF 58.4413 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
       
       

 

Обсуждают в форуме

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Выносить или доверить народу? Собчак запуталась в позиции по ЛенинуКомментарии68
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домовКомментарии57
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»Комментарии54
В Кировском районе Волгограда застройщик обещает березовой роще новую жизньКомментарии53
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Волгоградская облдума дала добро на проведение референдума о времениКомментарии45
Православные священники и муллы впервые проведут военные учения в ВолгоградеКомментарии40
За мерзнущих в квартирах волгоградцев наказали 10 управляющих компанийКомментарии36
Депутат Владимир Ефимов избран председателем аграрного комитета Волгоградской облдумыКомментарии34
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные делаКомментарии30
Глава спорткомитета Волгоградской области Глинянов погасил долг по алиментамКомментарии30
В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставникаКомментарии27
«ЕвроХим» помогает талантливой молодежиКомментарии27
Директор волгоградской областной филармонии покидает постКомментарии26

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Просмотров: 36536
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Просмотров: 27732
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома
Просмотров: 22248
В День народного единства волгоградский “Каравай мира” объединил двадцать пять стран
Просмотров: 21029
В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярности
Просмотров: 7440
Упавший в яму житель Волгоградской области отсудил у коммунальщиков траты на лекарства
Просмотров: 5936
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный завод
Просмотров: 4952
В Волгоградской области собираются индексировать зарплату работникам госучреждений
Просмотров: 4411
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступленияКомментарии7
Просмотров: 3621
Создание световых концессий в Волгограде «споткнулось» о новые условия
Просмотров: 3043

Рекомендуемые к прочтению новости

Владимир Горюнов: Влево-вправо никогда не вилял, жил и живу волгоградским футболом
Рекомендации: +59 / 6-
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома
Рекомендации: +57 / 24-
В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы
Рекомендации: +50 / 1-
В Краснослободске Волгоградской области «новоселы» из аварийных бараков замерзают в ветхом жильеКомментарии23
Рекомендации: +44 / 6-
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домовКомментарии57
Рекомендации: +37 / 3-
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный завод
Рекомендации: +36 / 3-
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Рекомендации: +36 / 20-
ГК «Волгострой»: к благоустройству подходим творчески
Рекомендации: +36 / 6-
Волгоградец на машине попал в коммунальную ловушку
Рекомендации: +30 / 2-
В Волгограде жителей незаконно построенного дома чуть не выселили из единственного жильяКомментарии19
Рекомендации: +29 / 6-