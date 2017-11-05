Оперативники задержали двух наркокурьеров по Волгограду и Волжскому

Волгоградские оперативники перекрыли канал сбыта крупных партий синтетического наркотика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные - 24-летний житель Средней Ахтубы и 29-летний волгоградец, используя тайник в автомашине «Лада Ларгус», пытались провести синтетический наркотик. Зелье они прятали в запасном колесе. Из него можно было приготовить около 10 тысяч наркодоз. Установлено, что задержанные, сами наркозависимые, являются членами организованной группы и выполняли функции курьеров по доставке партий запрещенных веществ из столичного региона и изготовления «закладок» на территории Волгограда и Волжского.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию иных лиц, причастных к поставкам наркотических средств на территорию Волгоградской области.