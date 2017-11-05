Сестра Александра Масленникова, который признался в зверском убийстве двух волжанок, стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 316 УК РФ – «Укрывательство преступлений». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в силовых структурах. Санкция статьи за «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако благодаря примечанию к данной статье сестра волжского маньяка может избежать наказания. Примечание гласит: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником». В связи с тем, что сестра убийцы является близким родственником, возможно, она выйдет сухой из воды.

Между тем, напомним, на совместной пресс-конференции руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева и начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко было заявлено о том, что сестра Масленникова помогала ему скрыть следы совершенного им зверского убийства. Однако еще до этого заявления в соцсетях появилось видео из одного крупных магазинов Волжского, где Масленников в сопровождении сестры выбирал черные мешки. Как потом оказалось, именно в них он упаковал останки тел убитых им девушек и закопал в лесополосе.

Напомним, две волжанки – Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова – пропали 13 октября. По подозрению в убийстве был объявлен в розыск ранее судимый за изнасилование, грабеж 31-летний Александр Масленников, который освободился из мест лишения свободы весной. Его задержали в Подмосковье, Масленников признался в убийстве двух подруг и показал место, где закопал их останки. В Волжском с двумя жертвами маньяка попрощались в эту субботу – хоронили девушек в закрытых гробах.



