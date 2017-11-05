Волгоградцам открыли секрет финансового счастья на Неделе сбережений 2017









В Волгоградской области завершилась IV Всероссийская неделя сбережений 2017, в которой приняло участие более 5500 жителей нашего региона. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы этого масштабного события, всё, что планировалось провести в этот довольно короткий период для взрослого населения, свершилось. Руководитель Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области Ольга Андреева отметила возросший интерес земляков к темам личного финансового планирования, ответственного инвестирования и защиты прав при пользовании банковскими услугами. И темы эти раскрывались, как правило, в живом диалоге с участниками в игровой форме. Более 100 консультантов РЦФГ и партнеров Недели с огромным воодушевлением доносили до волгоградцев азы и тонкости финграмотности.









Но, решил журналист ИА «Высота 102», лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так, на научно-практической конференции «Повышение уровня финансовой грамотности населения: региональная практика – 2017» были озвучены все возможные формы проведения мероприятий. В рамках официального открытия Недели в формате телемоста с федеральными экспертами – С. Сторчаком, Г. Имаевой и другими, речь шла о национальной стратегии финансовой грамотности, защите прав потребителей финансовых услуг. А уже в экспертном турнире "За финансовым счастьем" новые знания можно было применить на практике.





Очень увлекательная игра «Не в деньгах счастье» прошла на базе библиотеки им. Горького. Пять команд – тьюторов по финансовой грамотности, библиотекарей, студентов, бизнесменов и журналистов «бились» за победу, пытаясь получить как можно больше баллов финансового благополучия. А в чём оно – это финансовое счастье? Вывод удивил: в гармонии. Означает ли наличие у тебя хорошо оплачиваемой, но выматывающей работы, что ты благополучен? Пожалуй, нет. Наш отказ от оздоровления и отпусков… Эти жертвы точно ни к чему. А вот разумно выбранные кредиты, не опустошающие до дна ваши кошельки, могут быть неожиданно нужны.





Основная мораль этой игры – не накопление большого количества денег, а получение баллов счастья. Ты имеешь дом, машину, необходимые вещи, и это плюс. Нет дома – минус. Но его можно приобрести. Нет средств? В кредит. Но для его выплаты нужны средства, и, что логично, хорошая работа. Не хватает здоровья и необходимых знаний для хорошо оплачиваемой работы? Инвестируй в себя - вкладывай в образование, оздоровление и отдых!

За игровыми столами велись весьма оживленные переговоры: «Надо ли использовать карточку «Страховка»? Это же даст минус нашим финансам. Не будем». Ох, ошиблись. Наступило неприятное событие – машина попала в аварию. Как бы пригодилась страховка сейчас, а её нет. «Вот работу хорошую предложили. Но не хватает квалификации и здоровья. Эх, напрасно отказались от оздоровления и обучения. И как-то грустно без вещей. Все экономили, а положительных эмоций нет».





В общем, алгоритм наших действий был не так уж сложен. Но это - на первый взгляд. «Акулам пера» не удалось выйти в лидеры. Значит, журналистам надо подтягивать свои знания в области финграмотности. А победителями стала команда бизнесменов. Что, честно говоря, очень порадовало. Значит, бизнес в регионе ведут финансово грамотные люди.

Приняв участие в игре по финансовой грамотности, я, во-первых, получила отличные эмоции. Во-вторых – новые знания. В третьих, теперь точно убедилась, что азам финансовой грамотности волгоградцев обучают интересно и увлекательно.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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