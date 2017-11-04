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Спорт
 06.11.2017 10:10

Два волгоградских кудоиста завоевали “серебро” всероссийских соревнований

Пятнадцатилетний Руслан Ширяев и семнадцатилетний Степан Бондаренко, из Волгограда завоевали серебряные медали в своих категориях на завершившемся накануне в Воронеже всероссийском турнире по кудо среди юношей и юниоров. Об этом ИА “Высота 102” сообщил их тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Юные спортсмены провели по четыре боя. Уступили они лишь в финале, так, Степан проиграл кудоисту из Воронежской области, а Руслану не удалось одолеть соперника из Ростова-на-Дону. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 15 городов. 

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Аналитика 06.11.2017 10:21

На 1 ноября в Волгоградской области зарегистрировано 61,8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в общем количестве индивидуальных предпринимателей области преобладают субъекты, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Так, больше всего ИП трудятся в сфере торговли и ремонта автотранспорта – почти 28 тысяч единиц. Второе место по количеству занимают ИП в сфере транспортировки и хранения – около 9 тысяч. А вот в сфере добычи полезных ископаемых не зарегистрировано ни одного предпринимателя, так же как и в...
Прочитана: 671 раз
Происшествия 06.11.2017 09:39

Специалисты Росприроднадзора по Волгоградской области устанавливают виновных в затоплении территории по улицам Плеханова и Нефтезаводская канализационными стоками. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Эксперты управления также занимаются выяснением обстоятельств другого ЧП в этом же районе. Так, из-за порыва трубы, расположенной под землей на расстоянии двух метров, на почву вылилась белая жидкость. Пробы загрязненной почвы отобраны, возбуждено административное дело за сокрытие информации об источниках загрязнения окружающей среды. Владелец трубопровода устанавливается.
Прочитана: 1176 раз
Общество 05.11.2017 14:43

В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы В акватории Волги возле острова Голодный завершена операция по подъему со дна Волги бронекатера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», судно, а вернее, то, что от него осталось, отправят на барже в судоремонтную базу в Красноармейский район. На месте проведения работ, которые длились несколько часов, присутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, как уже сообщало...
Прочитана: 10401 раз
Общество 05.11.2017 14:39 (Обновлено: 05.11.2017 19:54)

В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома Бывшие жильцы снесенного после взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в редакцию «Высоты 102» с просьбой разобраться в одной нестандартной ситуации. Пострадавшие предоставили видеозапись с праздничного концерта Советского райкома КПРФ, на котором награду за активную помощь им получил некий Владислав Пушкин. Бывшие жители  теперь уже и бывшего дома  с недоумением заявили, что ни господина Пушкина, ни райком КПРФ во главе с коммунистом Андреем Анненко они ни разу не видели. Быть может, они помогали инкогнито? Тогда почему только сейчас решили выйти из тени? И причем тут зимние шапки?.. Подробности – в сюжете «Высоты 102».
Прочитана: 21195 раз
Общество 05.11.2017 11:50

В Волгоградской области со дна Волги поднимают боевой корабль времен Сталинградской битвы Операция по подъему артиллерийского бронекатера БК-31 идёт в эти минуты в фарватере Волги между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Об этом с места события сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Известно, что с борта затонувшего судна подняты останки трёх бойцов краснофлотцев. В операции задействованы  два плавучих крана, один из которых - трехглавый судоподъемный. Подъем судна, на который уйдет порядка двух часов, осуществляет специализированное предприятие. Подготовка велась в течение трех недель. В организации работ оказали содействие администрация Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва". 
Прочитана: 2654 раз
Общество 05.11.2017 09:35

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с точки зрения влияния на здоровье человека, рассказывает о том, какими мифами обросла тема перехода на «волгоградское время» и объясняет, как влияют на самочувствие человека ранние восходы и закаты.
Прочитана: 23296 раз
Происшествия 05.11.2017 09:11

Сегодня ночью в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль «Honda Accord» влетел в световую опору – водитель погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 27-летний мужчина скончался до прибытия кареты «Скорой медицинской помощи». Авария произошла напротив автоцентра «Mercedes-Benz», расположенного по проспекту Ленина, 122. Еще одна автоавария с летальным исходом произошла сегодня около 3 утра в поселке Средняя Ахтуба. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Трое человек, которые тоже стояли на проезжей части, госпитализированы с многочисленными травмами - переломами и черепно-мозговыми травмами.
Прочитана: 5650 раз
Расследования 05.11.2017 07:49

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования жителя региона к МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» за покалеченную ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, травму мужчина получил в вечернее время суток около своего дома, упав в углубление, образовавшееся в результате демонтажа надземных опорных труб линии теплоснабжения на открытом участке местности.   Факт падения мужчины в яму и причинно-следственная связь между падением и получением травмы в ходе судебного разбирательства были подтверждены справкой отделения скорой неотложной помощи больницы, показаниями свидетелей. Исковые требования были удовлетворены частично. Так,  с МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в...
Прочитана: 4211 раз
Общество 04.11.2017 19:36

Из чего испекли сегодня, в День народного единства  в Иловлинском районе Каравай мира? Сколько стран прислали для  него зерно? По какому рецепту его приготовили? И как оценили на вкус необычный хлеб иностранные гости?Подробности в видеосюжете.
Прочитана: 24522 раз
Общество 04.11.2017 17:33

В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярности Совершенно новый неполитический проект реготделения «Единой России» по своей популярности опередил прочие партийные программы. Идею подготовить видеооткрытки, посвященные природным красотам, достопримечательностям самых отдаленных уголков региона, весной этого года озвучили жители Суровикинского района. Так родился партийный проект «Живу. Люблю. Горжусь», который вдохновил тысячи жителей региона на творческие работы. Всего на конкурс поступило  свыше 1100 заявок, за которые  проголосовало 125 тысяч человек. Сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», в День народного единства, победителей состязания торжественно наградили в зале Волгоградского музыкального театра. В каждом из 45 местных отделений реготделения «Единой России» отобрали три лучших проекта. Все работы абсолютно разные...
Прочитана: 9074 раз
Политика 04.11.2017 16:03

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы конфессий, среди которых - главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, а также члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций. По завершении церемонии президент России побеседовал с религиозными деятелями и представителями общественных организаций, а также сфотографировался с молодежными активистами. В разговоре с ребятами, среди которых были кадеты и активисты поисковых движений, Путин пожелал им...
Прочитана: 6616 раз
Спорт 04.11.2017 15:48

Сегодня волгоградские футболисты на домашнем поле сыграли вничью с клубом из Ярославля «Шинник». Об этом сообщает  ИА «Высота 102».  Счет поединка - 1:1. Напомним, «Шинник» занимал 7-ое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» - последнюю строчку, на которой по итогам 21 тура и остался.
Прочитана: 2914 раз
Экономика 04.11.2017 11:16

Администрация Волгограда намерена рассмотреть новые условия заключения концессионного соглашения с возможным концессионером – ООО «Светосервис-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, указанной компании предложено вступить в переговоры с мэрией по решению этого вопроса. В случае, если переговоры не увенчаются успехом, мэрия готова отказаться от заключения концессионного соглашения. Группу «переговорщиков» со стороны администрации города возглавит первый заместитель главы администрации города Ирина Пешкова. Ситуацию планируется разрешить в течение полумесяца.Какие именно новые условия намерена выдвинуть администрация Волгограда, не сообщается. Между тем, планируется передать концессионеру несколько сотен объектов наружного освещения, в том числе световые опоры. Еапомним, на последнем...
Прочитана: 9082 раз
Общество 04.11.2017 11:13

В Волгоградской области начали выпекать «Каравай мира»Каравай мира, зерно для которого собрали сотни участников со всех уголков России и двадцати пяти стран мира, испекут сегодня в Волгоградской области.   Как сообщает  корреспондент ИА “Высота 102”, сегодня этот символ мира и единства «родится»  в русской печи. Она была сложена в Иловлинском районе на поле, засеянным российским зерном,  и где в июле был собран первый сноп колосьев. На праздник приехали  гости  почти из тридцати регионов России, из Армении, Грузии, Украины, а также  Германии и Италии. После выпечки каравая участники необычной акции отправились в Волгоград, на экскурсию по Мамаеву кургану. Затем каравай привезут в администрацию Волгограда. В этом году было...
Прочитана: 3604 раз
Общество 04.11.2017 08:21

В Волгоградской области перед ЧМ-2018 переходят на английскийВ Волгограде и в Волжском  - в городах, где планируется размещение болельщиков к ЧМ-2018, все чаще можно услышать английский язык и лицезреть таблички  с надписями на одном из самых популярных языков мира. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на железнодорожном вокзале в Волгограде звуковые сообщения о прибытии и убытии поездов дублируются на «инглиш». Здесь же, в подземном переходе, установлены указатели улиц города-героя на английском. Близость к Европе стала ощущаться и в Волжском. На недавно появившихся в городе новых  остановках установлены указатели с названиями улиц на том же «англицком». Иногда смотрится довольно комично, например, улица Комсомольская теперь звучит так – «Komsomolskaya...
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