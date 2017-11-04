На 1 ноября в Волгоградской области зарегистрировано 61,8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в общем количестве индивидуальных предпринимателей области преобладают субъекты, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Так, больше всего ИП трудятся в сфере торговли и ремонта автотранспорта – почти 28 тысяч единиц. Второе место по количеству занимают ИП в сфере транспортировки и хранения – около 9 тысяч. А вот в сфере добычи полезных ископаемых не зарегистрировано ни одного предпринимателя, так же как и в...

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