Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 06.11.2017 12:37

Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущее

В сегодняшней программе: почему жители отдаленных поселков не ощущают себя жителями мегаполиса? Когда придет освещение  на улицы  города-миллионника? И какие надежды на световые концессии  воздагают чиновники и депутаты? Подробности - в видеорепортаже.


Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Красоту Калача-на-Дону подчеркивает новое уличное освещениеОдноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийствеВ Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиямиГубернатору Волгоградской области приглянулась земля у Волги на Тулака
 
Актуальные интервью и комментарии

«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем

Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)

Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую.  Жителям Волгоградской области...

Сегодня у одного из героев наших публикаций -  участника Сталинградской битвы,...

Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...

От Сталинграда - до Великой Победы 06.11.2017 17:19 (Обновлено: 06.11.2017 17:22)

Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный заводАртиллерийский бронекатер “БК-31”, поднятый со дна Волги накануне, был погружен сегодня на баржу и отправлен на судоремонтный завод. Об этом ИА “Высота 102” сообщил Дмитрий Кабельков, гендиректор компании “Монолитстрой-холдинг”, отвечающей за подъем корабля. При осмотре судна специалистами были найдены останки еще двоих членов экипажа - теперь количество известных жертв последнего боя БК-31 выросло до пяти человек. Стали проясняться и обстоятельства его гибели. 9 октября 1942 года катер нанес артиллерийский удар по немецким позициям, но на обратном пути попал под плотный  ответный огонь. Его обстреляли из крупнокалиберного пулемета и минометов. Речники до последнего боролись за живучесть катера, закрывая пробоины. Но взрыв...
Прочитана: 628 раз
Общество 06.11.2017 15:48 (Обновлено: 06.11.2017 17:00)

Проект соответствующего постановления подготовлен в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 января 2018 года планируется провести индексацию должностных окладов на 1,04 размера оклада работникам госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Власти региона также рекомендуют органам местного самоуправления сделать то же самое в отношении работников муниципальных учреждений. Интересно, что запланированная индексация не касается категорий работников учреждений, о которых говорится в майских указах президента – образования, культуры, социальной сферы, здравоохранения.
Прочитана: 1199 раз
Аналитика 06.11.2017 10:21

На 1 ноября в Волгоградской области зарегистрировано 61,8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в общем количестве индивидуальных предпринимателей области преобладают субъекты, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Так, больше всего ИП трудятся в сфере торговли и ремонта автотранспорта – почти 28 тысяч единиц. Второе место по количеству занимают ИП в сфере транспортировки и хранения – около 9 тысяч. А вот в сфере добычи полезных ископаемых не зарегистрировано ни одного предпринимателя, так же как и в...
Прочитана: 4135 раз
Спорт 06.11.2017 10:10

Пятнадцатилетний Руслан Ширяев и семнадцатилетний Степан Бондаренко, из Волгограда завоевали серебряные медали в своих категориях на завершившемся накануне в Воронеже всероссийском турнире по кудо среди юношей и юниоров. Об этом ИА “Высота 102” сообщил их тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Юные спортсмены провели по четыре боя. Уступили они лишь в финале, так, Степан проиграл кудоисту из Воронежской области, а Руслану не удалось одолеть соперника из Ростова-на-Дону. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 15 городов. 
Прочитана: 880 раз
Происшествия 06.11.2017 09:39

Специалисты Росприроднадзора по Волгоградской области устанавливают виновных в затоплении территории по улицам Плеханова и Нефтезаводская канализационными стоками. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Эксперты управления также занимаются выяснением обстоятельств другого ЧП в этом же районе. Так, из-за порыва трубы, расположенной под землей на расстоянии двух метров, на почву вылилась белая жидкость. Пробы загрязненной почвы отобраны, возбуждено административное дело за сокрытие информации об источниках загрязнения окружающей среды. Владелец трубопровода устанавливается.
Прочитана: 3717 раз
Общество 05.11.2017 14:43

В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы В акватории Волги возле острова Голодный завершена операция по подъему со дна Волги бронекатера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», судно, а вернее, то, что от него осталось, отправят на барже в судоремонтную базу в Красноармейский район. На месте проведения работ, которые длились несколько часов, присутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, как уже сообщало...
Прочитана: 12803 раз
Общество 05.11.2017 14:39 (Обновлено: 05.11.2017 19:54)

В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома Бывшие жильцы снесенного после взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в редакцию «Высоты 102» с просьбой разобраться в одной нестандартной ситуации. Пострадавшие предоставили видеозапись с праздничного концерта Советского райкома КПРФ, на котором награду за активную помощь им получил некий Владислав Пушкин. Бывшие жители  теперь уже и бывшего дома  с недоумением заявили, что ни господина Пушкина, ни райком КПРФ во главе с коммунистом Андреем Анненко они ни разу не видели. Быть может, они помогали инкогнито? Тогда почему только сейчас решили выйти из тени? И причем тут зимние шапки?.. Подробности – в сюжете «Высоты 102».
Прочитана: 21709 раз
Общество 05.11.2017 11:50

В Волгоградской области со дна Волги поднимают боевой корабль времен Сталинградской битвы Операция по подъему артиллерийского бронекатера БК-31 идёт в эти минуты в фарватере Волги между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Об этом с места события сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Известно, что с борта затонувшего судна подняты останки трёх бойцов краснофлотцев. В операции задействованы  два плавучих крана, один из которых - трехглавый судоподъемный. Подъем судна, на который уйдет порядка двух часов, осуществляет специализированное предприятие. Подготовка велась в течение трех недель. В организации работ оказали содействие администрация Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва". 
Прочитана: 2833 раз
Общество 05.11.2017 09:35

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с точки зрения влияния на здоровье человека, рассказывает о том, какими мифами обросла тема перехода на «волгоградское время» и объясняет, как влияют на самочувствие человека ранние восходы и закаты.
Прочитана: 23772 раз
Происшествия 05.11.2017 09:11

Сегодня ночью в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль «Honda Accord» влетел в световую опору – водитель погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 27-летний мужчина скончался до прибытия кареты «Скорой медицинской помощи». Авария произошла напротив автоцентра «Mercedes-Benz», расположенного по проспекту Ленина, 122. Еще одна автоавария с летальным исходом произошла сегодня около 3 утра в поселке Средняя Ахтуба. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Трое человек, которые тоже стояли на проезжей части, госпитализированы с многочисленными травмами - переломами и черепно-мозговыми травмами.
Прочитана: 6136 раз
Расследования 05.11.2017 07:49

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования жителя региона к МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» за покалеченную ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, травму мужчина получил в вечернее время суток около своего дома, упав в углубление, образовавшееся в результате демонтажа надземных опорных труб линии теплоснабжения на открытом участке местности.   Факт падения мужчины в яму и причинно-следственная связь между падением и получением травмы в ходе судебного разбирательства были подтверждены справкой отделения скорой неотложной помощи больницы, показаниями свидетелей. Исковые требования были удовлетворены частично. Так,  с МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в...
Прочитана: 4839 раз
Общество 04.11.2017 19:36

Из чего испекли сегодня, в День народного единства  в Иловлинском районе Каравай мира? Сколько стран прислали для  него зерно? По какому рецепту его приготовили? И как оценили на вкус необычный хлеб иностранные гости?Подробности в видеосюжете.
Прочитана: 24598 раз
Общество 04.11.2017 17:33

В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярности Совершенно новый неполитический проект реготделения «Единой России» по своей популярности опередил прочие партийные программы. Идею подготовить видеооткрытки, посвященные природным красотам, достопримечательностям самых отдаленных уголков региона, весной этого года озвучили жители Суровикинского района. Так родился партийный проект «Живу. Люблю. Горжусь», который вдохновил тысячи жителей региона на творческие работы. Всего на конкурс поступило  свыше 1100 заявок, за которые  проголосовало 125 тысяч человек. Сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», в День народного единства, победителей состязания торжественно наградили в зале Волгоградского музыкального театра. В каждом из 45 местных отделений реготделения «Единой России» отобрали три лучших проекта. Все работы абсолютно разные...
Прочитана: 9193 раз
Политика 04.11.2017 16:03

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы конфессий, среди которых - главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, а также члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций. По завершении церемонии президент России побеседовал с религиозными деятелями и представителями общественных организаций, а также сфотографировался с молодежными активистами. В разговоре с ребятами, среди которых были кадеты и активисты поисковых движений, Путин пожелал им...
Прочитана: 7120 раз
Спорт 04.11.2017 15:48

Сегодня волгоградские футболисты на домашнем поле сыграли вничью с клубом из Ярославля «Шинник». Об этом сообщает  ИА «Высота 102».  Счет поединка - 1:1. Напомним, «Шинник» занимал 7-ое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» - последнюю строчку, на которой по итогам 21 тура и остался.
Прочитана: 2990 раз


6 ноября 17:19
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный заводСмотреть фотографии
6 ноября 15:48
В Волгоградской области собираются индексировать зарплату работникам госучреждений
6 ноября 12:37
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущее Комментарии30Cмотреть видео
6 ноября 10:21
В Волгоградстате подсчитали количество индивидуальных предпринимателей
6 ноября 10:10
Два волгоградских кудоиста завоевали “серебро” всероссийских соревнований
6 ноября 09:39
На юге Волгограда ищут виновников загрязнения почвы
5 ноября 14:43
В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасыСмотреть фотографии
5 ноября 14:39
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного домаСмотреть фотографииCмотреть видео
5 ноября 11:50
В Волгоградской области со дна Волги поднимают боевой корабль времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
5 ноября 09:35
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов Комментарии179Смотреть фотографииCмотреть видео
5 ноября 09:11
В Волгограде напротив автоцентра «Mercedes-Benz» произошло смертельное ДТП
5 ноября 07:49
Упавший в яму житель Волгоградской области отсудил у коммунальщиков траты на лекарства
4 ноября 19:36
В День народного единства волгоградский “Каравай мира” объединил двадцать пять странCмотреть видео
4 ноября 17:33
В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярностиСмотреть фотографииCмотреть видео
4 ноября 16:03
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
4 ноября 15:48
«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с ярославским "Шинником"
4 ноября 11:16
Создание световых концессий в Волгограде «споткнулось» о новые условия
4 ноября 11:13
В Волгоградской области начали выпекать «Каравай мира»Смотреть фотографии
4 ноября 08:21
В Волгоградской области перед ЧМ-2018 переходят на английскийСмотреть фотографии
4 ноября 07:25
Волгоградец на машине попал в коммунальную ловушкуСмотреть фотографии
Аналитика
6 ноября 12:37
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущее Комментарии30Cмотреть видео
6 ноября 10:21
В Волгоградстате подсчитали количество индивидуальных предпринимателей
3 ноября 19:56
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области обманутые переселенцы не могут заехать в новые квартиры Комментарии5Cмотреть видео
2 ноября 20:38
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской областной думе заговорили о мечтах молодежи уехать из региона Комментарии9Cмотреть видео
1 ноября 20:01
«Высота 102 ТВ»: Оперативность спецслужб шокировала убийцу, расчленившего девушек в Волжском Комментарии5Cмотреть видео
1 ноября 13:59
В Волгоградской области мужчины пьют больше женщин Комментарии20
31 октября 21:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ветер собрал в гармошку недавно отремонтированную кровлю многоэтажкиCмотреть видео
30 октября 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутатам гордумы предложили подумать о позитивномCмотреть видео
30 октября 16:56
В Волгоградской области строительство жилья обходится дешевле, чем «завещал» минстрой РФ Комментарии17Смотреть фотографии
29 октября 18:32
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем Комментарии31Cмотреть видео
27 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обманутые дольщики ощутили движение вперед Комментарии3Смотреть фотографииCмотреть видео
26 октября 21:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области некоторые аварийные дома могут не дотерпеть до расселенияCмотреть видео
25 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времени Комментарии9Cмотреть видео
24 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты о хороших дорогах сбылись еще не у всехCмотреть видео
24 октября 14:39
Треть волгоградцев довольна дорогами города-героя Комментарии21Смотреть фотографии
24 октября 14:22
Волгоградская область вместе с Астраханской признаны самыми читающими в России Комментарии10Смотреть фотографии
23 октября 21:17
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители нового дома оказались под угрозой выселенияCмотреть видео
22 октября 18:39
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
22 октября 07:50
Больше одной шестой части жителей Волгоградской области существуют ниже прожиточного минимума
20 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде решетки ливневой канализации исчезают с отремонтированных улиц Комментарии2Cмотреть видео
19 октября 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей гнилых бараков давят безнадега и коммунальные счетаCмотреть видео
18 октября 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде полный законных собственников жилой дом оказался самостроем Комментарии7Cмотреть видео
17 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области под носом у глав сельских поселений "прописались" сотни нелегалов Комментарии1Cмотреть видео
16 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Андрей Бочаров признался в чувствах к «Волгоград Арене» Комментарии13Cмотреть видео
15 октября 17:31
Программа «Взгляд с Высоты»: Фонд капремонта Волгоградской области срывает программу замены лифтов Комментарии41Cмотреть видео
14 октября 09:44
Эксперты: У Волгоградской области - высокая долговая нагрузкаСмотреть фотографии
13 октября 20:34
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде годовую программу благоустройства дворов завершают с музыкой Комментарии3Cмотреть видео
12 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде рынок бывшего депутата попал под зачистку Комментарии3Cмотреть видео
12 октября 17:21
Апелляционный суд в Саратове завалили жалобами на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области Комментарии11
12 октября 13:33
В Волгограде больше всего платят строителям, а меньше всего - студентам Комментарии6Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Страховщики открыли секреты своей надёжности

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 6 Ноября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 6..8 С, давление 758..760 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
6 Ноября, Пн
1 $ 58.4296 руб.
1 € 68.0822 руб.
1 GBP 76.2039 руб.
1 CHF 58.4413 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
       
       

 

Обсуждают в форуме

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Выносить или доверить народу? Собчак запуталась в позиции по ЛенинуКомментарии68
Депутаты проголосовали за выход Волгограда из "сумерек"Комментарии67
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домовКомментарии57
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»Комментарии54
В Кировском районе Волгограда застройщик обещает березовой роще новую жизньКомментарии53
Волгоградская облдума дала добро на проведение референдума о времениКомментарии45
Православные священники и муллы впервые проведут военные учения в ВолгоградеКомментарии40
Филиал «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» сбытовая компания обвинила в доведении потребителей «до ручки»Комментарии37
За мерзнущих в квартирах волгоградцев наказали 10 управляющих компанийКомментарии36
Депутат Владимир Ефимов избран председателем аграрного комитета Волгоградской облдумыКомментарии34
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии30
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные делаКомментарии30
Глава спорткомитета Волгоградской области Глинянов погасил долг по алиментамКомментарии30
В Волгоградской области пустили с молотка новую школу губернатора-отставникаКомментарии27

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области обманутые переселенцы не могут заехать в новые квартирыКомментарии5
Просмотров: 24437
В День народного единства волгоградский “Каравай мира” объединил двадцать пять стран
Просмотров: 21029
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Просмотров: 15667
В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярности
Просмотров: 7440
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома
Просмотров: 5547
Камышин Волгоградской области дождался от федерального центра новую школуКомментарии5
Просмотров: 5422
В Волгограде жителей незаконно построенного дома чуть не выселили из единственного жильяКомментарии19
Просмотров: 4003
В Краснослободске Волгоградской области «новоселы» из аварийных бараков замерзают в ветхом жильеКомментарии23
Просмотров: 3559
Создание световых концессий в Волгограде «споткнулось» о новые условия
Просмотров: 3043
В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы
Просмотров: 2933

Рекомендуемые к прочтению новости

Владимир Горюнов: Влево-вправо никогда не вилял, жил и живу волгоградским футболом
Рекомендации: +59 / 6-
В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома
Рекомендации: +53 / 22-
В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы
Рекомендации: +49 / 1-
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»Комментарии54
Рекомендации: +47 / 8-
В Краснослободске Волгоградской области «новоселы» из аварийных бараков замерзают в ветхом жильеКомментарии23
Рекомендации: +44 / 6-
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домовКомментарии57
Рекомендации: +37 / 3-
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Рекомендации: +36 / 19-
В Волгограде обманутым дольщикам предлагают судиться со страховщиками из РязаниКомментарии20
Рекомендации: +36 / 3-
ГК «Волгострой»: к благоустройству подходим творчески
Рекомендации: +35 / 6-
«Высота 102 ТВ»: Оперативность спецслужб шокировала убийцу, расчленившего девушек в ВолжскомКомментарии5
Рекомендации: +35 / 10-