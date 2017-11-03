



В акватории Волги возле острова Голодный завершена операция по подъему со дна Волги бронекатера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», судно, а вернее, то, что от него осталось, отправили на барже в судоремонтную базу в Красноармейский район. На месте проведения работ, которые длились несколько часов, присутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Не исключено, что на борту «речного танка» могут быть боеприпасы. Прочность самой поржавевшей махины вызывает у специалистов опасения – бронекатер может развалиться в любую минуту. Поэтому его транспортировка ведется с особой осторожностью и соблюдением мер безопасности.





Известно, что бронекатер затонул 9 октября 1942 года. За сутки ему, как и другим катерам, приходилось совершать по 8-12 рейсов. Он перевозил в Сталинград солдат и боеприпасы, эскортировал другие суда, прикрывая их от воздушных атак. В день своей гибели корабль нанес артиллерийский удар по немецким позициям, но по пути к левому берегу попал под плотный ответный огонь и затонул. Тот бой унес жизни нескольких членов экипажа.

Для справки: За время Сталинградской битвы бронекатера разрушили более сотни вражеских блиндажей и дзотов, подавили почти три десятка артиллерийских батарей, уничтожили 20 единиц немецкой бронетехники и около трех полков личного состава. С их помощью были переправлены через Волгу 150 тысяч солдат и командиров Красной Армии, а также раненых и мирных жителей. В Сталинград были доставлены 13 тысяч тонн грузов.