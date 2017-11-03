



Операция по подъему артиллерийского бронекатера БК-31 идёт в эти минуты в фарватере Волги между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Об этом с места события сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Известно, что с борта затонувшего судна подняты останки трёх бойцов краснофлотцев. В операции задействованы два плавучих крана, один из которых - трехглавый судоподъемный.

Подъем судна, на который уйдет порядка двух часов, осуществляет специализированное предприятие. Подготовка велась в течение трех недель. В организации работ оказали содействие администрация Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва".