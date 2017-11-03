В Волгограде напротив автоцентра «Mercedes-Benz» произошло смертельное ДТП

Сегодня ночью в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль «Honda Accord» влетел в световую опору – водитель погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 27-летний мужчина скончался до прибытия кареты «Скорой медицинской помощи». Авария произошла напротив автоцентра «Mercedes-Benz», расположенного по проспекту Ленина, 122.

Еще одна автоавария с летальным исходом произошла сегодня около 3 утра в поселке Средняя Ахтуба. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Трое человек, которые тоже стояли на проезжей части, госпитализированы с многочисленными травмами - переломами и черепно-мозговыми травмами.