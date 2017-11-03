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Происшествия
 05.11.2017 09:11

В Волгограде напротив автоцентра «Mercedes-Benz» произошло смертельное ДТП

Сегодня ночью в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль «Honda Accord» влетел в световую опору – водитель погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 27-летний мужчина скончался до прибытия кареты «Скорой медицинской помощи». Авария произошла напротив автоцентра «Mercedes-Benz», расположенного по проспекту Ленина, 122.
Еще одна автоавария с летальным исходом произошла сегодня около 3 утра в поселке Средняя Ахтуба. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Трое человек, которые тоже стояли на проезжей части, госпитализированы с многочисленными травмами - переломами и черепно-мозговыми травмами.

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Общество 05.11.2017 14:43

В Волгограде на поднятом со дна реки бронекатере могут быть боеприпасы В акватории Волги возле острова Голодный завершена операция по подъему со дна Волги бронекатера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», судно, а вернее, то, что от него осталось, отправили на барже в судоремонтную базу в Красноармейский район. На месте проведения работ, которые длились несколько часов, присутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Не исключено, что на борту «речного танка» могут быть боеприпасы. Прочность самой поржавевшей махины вызывает у специалистов опасения – бронекатер может развалиться в любую минуту. Поэтому его транспортировка ведется с особой осторожностью и соблюдением мер безопасности. ...
Прочитана: 417 раз
Общество 05.11.2017 14:39

В Волгограде коммунисты предложили дать по шапке жильцам взорванного дома Бывшие жильцы снесенного после взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в редакцию «Высоты 102» с просьбой разобраться в одной нестандартной ситуации. Пострадавшие предоставили видеозапись с праздничного концерта Советского райкома КПРФ, на котором награду за активную помощь им получил некий Владислав Пушкин. Бывшие жители  теперь уже и бывшего дома  с недоумением заявили, что ни господина Пушкина, ни райком КПРФ во главе с коммунистом Андреем Анненко они ни разу не видели. Быть может, они помогали инкогнито? Тогда почему только сейчас решили выйти из тени? И причем тут зимние шапки?.. Подробности – в сюжете «Высоты 102».
Прочитана: 307 раз
Общество 05.11.2017 11:50

В Волгоградской области со дна Волги поднимают боевой корабль времен Сталинградской битвы Операция по подъему артиллерийского бронекатера БК-31 идёт в эти минуты в фарватере Волги между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Об этом с места события сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Известно, что с борта затонувшего судна подняты останки трёх бойцов краснофлотцев. В операции задействованы  два плавучих крана, один из которых - трехглавый судоподъемный. Подъем судна, на который уйдет порядка двух часов, осуществляет специализированное предприятие. Подготовка велась в течение трех недель. В организации работ оказали содействие администрация Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва". 
Прочитана: 1602 раз
Общество 05.11.2017 09:35

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с точки зрения влияния на здоровье человека, рассказывает о том, какими мифами обросла тема перехода на «волгоградское время» и объясняет, как влияют на самочувствие человека ранние восходы и закаты.
Прочитана: 10366 раз
Расследования 05.11.2017 07:49

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования жителя региона к МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» за покалеченную ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, травму мужчина получил в вечернее время суток около своего дома, упав в углубление, образовавшееся в результате демонтажа надземных опорных труб линии теплоснабжения на открытом участке местности.   Факт падения мужчины в яму и причинно-следственная связь между падением и получением травмы в ходе судебного разбирательства были подтверждены справкой отделения скорой неотложной помощи больницы, показаниями свидетелей. Исковые требования были удовлетворены частично. Так,  с МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в...
Прочитана: 2392 раз
Общество 04.11.2017 19:36

Из чего испекли сегодня, в День народного единства  в Иловлинском районе Каравай мира? Сколько стран прислали для  него зерно? По какому рецепту его приготовили? И как оценили на вкус необычный хлеб иностранные гости?Подробности в видеосюжете.
Прочитана: 22329 раз
Общество 04.11.2017 17:33

В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярности Совершенно новый неполитический проект реготделения «Единой России» по своей популярности опередил прочие партийные программы. Идею подготовить видеооткрытки, посвященные природным красотам, достопримечательностям самых отдаленных уголков региона, весной этого года озвучили жители Суровикинского района. Так родился партийный проект «Живу. Люблю. Горжусь», который вдохновил тысячи жителей региона на творческие работы. Всего на конкурс поступило  свыше 1100 заявок, за которые  проголосовало 125 тысяч человек. Сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», в День народного единства, победителей состязания торжественно наградили в зале Волгоградского музыкального театра. В каждом из 45 местных отделений реготделения «Единой России» отобрали три лучших проекта. Все работы абсолютно разные...
Прочитана: 8731 раз
Политика 04.11.2017 16:03

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы конфессий, среди которых - главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, а также члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций. По завершении церемонии президент России побеседовал с религиозными деятелями и представителями общественных организаций, а также сфотографировался с молодежными активистами. В разговоре с ребятами, среди которых были кадеты и активисты поисковых движений, Путин пожелал им...
Прочитана: 5060 раз
Спорт 04.11.2017 15:48

Сегодня волгоградские футболисты на домашнем поле сыграли вничью с клубом из Ярославля «Шинник». Об этом сообщает  ИА «Высота 102».  Счет поединка - 1:1. Напомним, «Шинник» занимал 7-ое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» - последнюю строчку, на которой по итогам 21 тура и остался.
Прочитана: 1882 раз
Экономика 04.11.2017 11:16

Администрация Волгограда намерена рассмотреть новые условия заключения концессионного соглашения с возможным концессионером – ООО «Светосервис-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, указанной компании предложено вступить в переговоры с мэрией по решению этого вопроса. В случае, если переговоры не увенчаются успехом, мэрия готова отказаться от заключения концессионного соглашения. Группу «переговорщиков» со стороны администрации города возглавит первый заместитель главы администрации города Ирина Пешкова. Ситуацию планируется разрешить в течение полумесяца.Какие именно новые условия намерена выдвинуть администрация Волгограда, не сообщается. Между тем, планируется передать концессионеру несколько сотен объектов наружного освещения, в том числе световые опоры. Еапомним, на последнем...
Прочитана: 7391 раз
Общество 04.11.2017 11:13

В Волгоградской области начали выпекать «Каравай мира»Каравай мира, зерно для которого собрали сотни участников со всех уголков России и двадцати пяти стран мира, испекут сегодня в Волгоградской области.   Как сообщает  корреспондент ИА “Высота 102”, сегодня этот символ мира и единства «родится»  в русской печи. Она была сложена в Иловлинском районе на поле, засеянным российским зерном,  и где в июле был собран первый сноп колосьев. На праздник приехали  гости  почти из тридцати регионов России, из Армении, Грузии, Украины, а также  Германии и Италии. После выпечки каравая участники необычной акции отправились в Волгоград, на экскурсию по Мамаеву кургану. Затем каравай привезут в администрацию Волгограда. В этом году было...
Прочитана: 3389 раз
Общество 04.11.2017 08:21

В Волгоградской области перед ЧМ-2018 переходят на английскийВ Волгограде и в Волжском  - в городах, где планируется размещение болельщиков к ЧМ-2018, все чаще можно услышать английский язык и лицезреть таблички  с надписями на одном из самых популярных языков мира. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на железнодорожном вокзале в Волгограде звуковые сообщения о прибытии и убытии поездов дублируются на «инглиш». Здесь же, в подземном переходе, установлены указатели улиц города-героя на английском. Близость к Европе стала ощущаться и в Волжском. На недавно появившихся в городе новых  остановках установлены указатели с названиями улиц на том же «англицком». Иногда смотрится довольно комично, например, улица Комсомольская теперь звучит так – «Komsomolskaya...
Прочитана: 4454 раз
Происшествия 04.11.2017 07:25

Волгоградец на машине попал в коммунальную ловушку В неприятной ситуации  оказался  житель Волгограда Андрей Запорожцев. Как сообщил читатель ИА «Высота 102», вечером,  двигаясь по улице  Демьяна Бедного на своей машине «Рено Меган», на перекрестке с улицей  Рыкачева его автомобиль передними колесами провалился под дорожное полотно. Причем  никаких предупреждающих знаков, ограждений здесь не выставлено.  В течение двух часов его пытались вызволить  из этой коммунальной ловушки местные жители, которые стали очевидцами данной аварии. И только эвакуатор за 2000 рублей  справился с задачей. «Люди сообщили, что здесь недавно меняли...
Прочитана: 5297 раз
Культура 04.11.2017 05:40

Волгоград и Волжский объединяют звезды эстрады из Москвы Сегодня в Волгоградской области начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Праздник «Мы вместе!», посвященный этой дате, пройдет в центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. В фойе центра будут работать выставки народно-прикладного творчества. Гости праздника придут в национальных костюмах. Готовится яркая насыщенная сюрпризами программа. Со сцены волжан поздравят представители различных национальностей, проживающих в городе Волжском. Прозвучат песни, будут исполнены танцы разных народов. Самые яркие концертные номера представят творческие коллективы и солисты ДК «ВГС» и Центра «Октябрь».  Звездой программы станет экс-солист золотого...
Прочитана: 3889 раз
Аналитика 03.11.2017 19:56

Смотрите сегодня в программе: световое хозяйство  Волгограда находится в глубокой тьме, но готово выйти из сумрака с помощью  концессионера. Когда власти играют в игры: в Краснослободске обманутых переселенцев из аварийного жилья накануне зимы не греют воспоминания о липовом новоселье. В студии «Высоты 102» : ведущий сомнолог Волгоградской области рассказал, какое время - московское или местное, полезнее для жителей региона. Работа на перспективу: молодые специалисты газовой сферы со всей страны и волжские производители труб обменялись профессиональным опытом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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