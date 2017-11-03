Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы конфессий, среди которых - главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, а также члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций.

По завершении церемонии президент России побеседовал с религиозными деятелями и представителями общественных организаций, а также сфотографировался с молодежными активистами.

В разговоре с ребятами, среди которых были кадеты и активисты поисковых движений, Путин пожелал им удачи в учебе и при выборе дальнейшего жизненного пути.