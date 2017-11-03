В Волгоградской области добрый проект «Единой России» побил рекорды по популярности







Совершенно новый неполитический проект реготделения «Единой России» по своей популярности опередил прочие партийные программы. Идею подготовить видеооткрытки, посвященные природным красотам, достопримечательностям самых отдаленных уголков региона, весной этого года озвучили жители Суровикинского района. Так родился партийный проект «Живу. Люблю. Горжусь», который вдохновил тысячи жителей региона на творческие работы. Всего на конкурс поступило свыше 1100 заявок, за которые проголосовало 125 тысяч человек.





Сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», в День народного единства, победителей состязания торжественно наградили в зале Волгоградского музыкального театра. В каждом из 45 местных отделений реготделения «Единой России» отобрали три лучших проекта. Все работы абсолютно разные – кто-то рассказал об уникальных живописных уголках своей малой родины, кто-то – о выдающихся земляках, кто-то – о том, как преображается их родное село или город усилиями неравнодушных жителей. За реализацией проекта, который сходу стал набирать обороты по своей популярности, наблюдал и губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров, который присутствовал на церемонии, заявил, что у «Живу.Люблю. Горжусь» обязательно должно быть продолжение.

С визитными карточками самых отдаленных уголков Волгоградской области можно ознакомиться на сайте «Живу. Люблю. Горжусь.рф». В каждой из работ - признание в любви своей малой родине и всей волгоградской земле. Просмотреть их не только любопытно, но и полезно – тут целый кладезь небанальных, а подчас и удивительных, туристических маршрутов.



