|Спорт
|04.11.2017 15:48
«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с ярославским "Шинником"
Сегодня волгоградские футболисты на домашнем поле сыграли вничью с клубом из Ярославля «Шинник». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Счет поединка - 1:1. Напомним, «Шинник» занимал 7-ое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» - последнюю строчку, на которой по итогам 21 тура и остался.
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем
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"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|04.11.2017 17:33
Совершенно новый неполитический проект реготделения «Единой России» по своей популярности опередил прочие партийные программы. Идею подготовить видеооткрытки, посвященные природным красотам, достопримечательностям самых отдаленных уголков региона, весной этого года озвучили жители Суровикинского района. Так родился партийный проект «Живу. Люблю. Горжусь», который вдохновил тысячи жителей региона на творческие работы. Всего на конкурс поступило свыше 1100 заявок, за которые проголосовало 125 тысяч человек. Сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», в День народного единства, победителей состязания торжественно наградили в зале Волгоградского музыкального театра. В каждом из 45 местных отделений реготделения «Единой России» отобрали три лучших проекта. Все работы абсолютно разные...
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|Политика
|04.11.2017 16:03
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы конфессий, среди которых - главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, а также члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций. По завершении церемонии президент России побеседовал с религиозными деятелями и представителями общественных организаций, а также сфотографировался с молодежными активистами. В разговоре с ребятами, среди которых были кадеты и активисты поисковых движений, Путин пожелал им...
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|Экономика
|04.11.2017 11:16
Администрация Волгограда намерена рассмотреть новые условия заключения концессионного соглашения с возможным концессионером – ООО «Светосервис-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, указанной компании предложено вступить в переговоры с мэрией по решению этого вопроса. В случае, если переговоры не увенчаются успехом, мэрия готова отказаться от заключения концессионного соглашения. Группу «переговорщиков» со стороны администрации города возглавит первый заместитель главы администрации города Ирина Пешкова. Ситуацию планируется разрешить в течение полумесяца.Какие именно новые условия намерена выдвинуть администрация Волгограда, не сообщается. Между тем, планируется передать концессионеру несколько сотен объектов наружного освещения, в том числе световые опоры. Еапомним, на последнем...
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|Общество
|04.11.2017 11:13
Каравай мира, зерно для которого собрали сотни участников со всех уголков России и двадцати пяти стран мира, испекут сегодня в Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, сегодня этот символ мира и единства «родится» в русской печи. Она была сложена в Иловлинском районе на поле, засеянным российским зерном, и где в июле был собран первый сноп колосьев. На праздник приехали гости почти из тридцати регионов России, из Армении, Грузии, Украины, а также Германии и Италии. После выпечки каравая участники необычной акции отправились в Волгоград, на экскурсию по Мамаеву кургану. Затем каравай привезут в администрацию Волгограда. В этом году было...
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|Общество
|04.11.2017 08:21
В Волгограде и в Волжском - в городах, где планируется размещение болельщиков к ЧМ-2018, все чаще можно услышать английский язык и лицезреть таблички с надписями на одном из самых популярных языков мира. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на железнодорожном вокзале в Волгограде звуковые сообщения о прибытии и убытии поездов дублируются на «инглиш». Здесь же, в подземном переходе, установлены указатели улиц города-героя на английском. Близость к Европе стала ощущаться и в Волжском. На недавно появившихся в городе новых остановках установлены указатели с названиями улиц на том же «англицком». Иногда смотрится довольно комично, например, улица Комсомольская теперь звучит так – «Komsomolskaya...
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|Происшествия
|04.11.2017 07:25
В неприятной ситуации оказался житель Волгограда Андрей Запорожцев. Как сообщил читатель ИА «Высота 102», вечером, двигаясь по улице Демьяна Бедного на своей машине «Рено Меган», на перекрестке с улицей Рыкачева его автомобиль передними колесами провалился под дорожное полотно. Причем никаких предупреждающих знаков, ограждений здесь не выставлено. В течение двух часов его пытались вызволить из этой коммунальной ловушки местные жители, которые стали очевидцами данной аварии. И только эвакуатор за 2000 рублей справился с задачей. «Люди сообщили, что здесь недавно меняли...
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|Культура
|04.11.2017 05:40
Сегодня в Волгоградской области начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Праздник «Мы вместе!», посвященный этой дате, пройдет в центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. В фойе центра будут работать выставки народно-прикладного творчества. Гости праздника придут в национальных костюмах. Готовится яркая насыщенная сюрпризами программа. Со сцены волжан поздравят представители различных национальностей, проживающих в городе Волжском. Прозвучат песни, будут исполнены танцы разных народов. Самые яркие концертные номера представят творческие коллективы и солисты ДК «ВГС» и Центра «Октябрь». Звездой программы станет экс-солист золотого...
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|Аналитика
|03.11.2017 19:56
Смотрите сегодня в программе: световое хозяйство Волгограда находится в глубокой тьме, но готово выйти из сумрака с помощью концессионера. Когда власти играют в игры: в Краснослободске обманутых переселенцев из аварийного жилья накануне зимы не греют воспоминания о липовом новоселье. В студии «Высоты 102» : ведущий сомнолог Волгоградской области рассказал, какое время - московское или местное, полезнее для жителей региона. Работа на перспективу: молодые специалисты газовой сферы со всей страны и волжские производители труб обменялись профессиональным опытом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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|Общество
|03.11.2017 17:23
В компании «Концессии теплоснабжения» произведут перерасчет начислений за некачественную услугу по отоплению собственникам многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, вплоть до полного снятия начисления. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, речь идет о домах, жителям которых пришлось ждать тепла до 25-29 октября, тогда как отопительный сезон стартовал в городе 16 октября. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещании с представителями ресурсоснабжающей организации по вопросу начисления платы за отопление в начале отопительного сезона. На встрече с руководством инспекции присутствовали и представители ООО «Концессии теплоснабжения». Одной из причин сложившейся ситуации стала несвоевременная подача тепла ресурсоснабжающей организацией ООО...
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|Расследования
|03.11.2017 17:02
Житель Волгоградской области заплатит 35 тысяч рублей за нападение принадлежащих ему собак на женщину. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение районный суд принял еще в августе, а накануне областной суд, рассмотрев апелляцию горе-собаковода, оставил приговор неизменным. Сам инцидент произошел в Суровикино в ноябре прошлого года. Женщина гуляла неподалеку от футбольного стадиона, когда из леса на нее выскочили две собаки. Вслед за ними вышел мужчина. Местная жительница крикнула, чтобы тот позвал собак к себе. Но команды хозяина четвероногие охотники не послушались. Тогда женщина подняла палку и попыталась защититься от них, и все же одной из собак удалось укусить ее за...
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|Общество
|03.11.2017 15:02
Встречу с жителями 81-ого Волгоградского одномандатного округа, на которую съехались делегации 12 районов Волгоградской области, депутат Госдумы Анна Кувычко начала с приятной новости, сообщает ИА «Высота 102». В седьмом микрорайоне Камышина построят трехэтажную школу на 1000 мест, вопрос о ее возведении решен. Камышане ждали ее почти 25 лет. По словам парламентария, волгоградский регион вошел в число победителей федерального конкурса, и в этом - заслуга жителей и властей области. Встреча проходила в зале Камышинского драматического театра. В рамках партийного проекта «Театры...
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|Общество
|03.11.2017 13:21
Жители старых бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области замерзают в ветхих каморках, не имея возможности переехать в новые дома, где они должны жить еще с 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, «детективная» история с липовым новосельем так и не закончилась счастливым финалом. Хотя несколько дней назад, спустя три недели после постановочного новоселья, им все-таки вручили ключи от новых квартир и даже провели по ним экскурсию, заселяться туда им не разрешают. «Пока переезжают только жильцы дома №1а по ул. Ватутина и дома 5а по ул. Стадионной, - рассказали люди. – А всего...
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|Происшествия
|03.11.2017 13:12
Полторы сотни литров дизельного топлива украли у дальнобойщика из Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в Новоаннинском районе накануне. Водителя, остановившегося на ночлег в придорожном отеле, в три часа ночи разбудил крик. Его поднял хозяин гостиницы, который заметил, как три человека сливают горючее из грузовика его постояльца. Злоумышленники поняли, что их засекли, но тем не менее продолжили свое дело, а затем уехали на своей ГАЗели. Приехавшему на место происшествия наряду полиции хозяин гостиницы и назвал марку машины и описал приметы воров. В скором времени двоих любителей чужого горючего задержали сотрудники...
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|Телекурьер
|03.11.2017 13:05
Первый канал. 3 ноября 2017 года. В непростой ситуации, заложниками которой стали законные собственники квартир в доме №11 по улице Тукая в Волгограде, разбирались журналисты Первого канала. Подробности - в репортаже.
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|Спорт
|03.11.2017 12:45
Заместитель начальника административного отдела Волгоградстата Виктор Олейник завоевал три золотые медали в соревнованиях по гребле на лодках “Дракон”. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, с 18 по 22 октября 2017 года чемпионат мира проходил в Китае в городе Кунминг. В составе экипажа волгоградец завоевал три золотых медали на дистанциях 2000 м, 500 м и 200 м. Справка. Китайские состязания по гребле на лодках «Дракон» являются символом культуры этого народа и называются так неслучайно – лодки украшены в стиле мифического чудовища. Отличительная черта соревнований на лодках «Дракон» - необходим минимум усилий, чтобы задать движение этим суднам. Неслучайно в...
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4 ноября 15:48
«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с ярославским "Шинником"
4 ноября 11:13
4 ноября 07:25
4 ноября 05:40
3 ноября 19:56
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