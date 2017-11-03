Каравай мира, зерно для которого собрали сотни участников со всех уголков России и двадцати пяти стран мира, испекут сегодня в Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, сегодня этот символ мира и единства «родится» в русской печи. Она была сложена в Иловлинском районе на поле, засеянным российским зерном, и где в июле был собран первый сноп колосьев. На праздник приехали гости почти из тридцати регионов России, из Армении, Грузии, Украины, а также Германии и Италии. После выпечки каравая участники необычной акции отправились в Волгоград, на экскурсию по Мамаеву кургану. Затем каравай привезут в администрацию Волгограда. В этом году было...