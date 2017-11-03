Волгоградец на машине попал в коммунальную ловушку

В неприятной ситуации оказался житель Волгограда Андрей Запорожцев. Как сообщил читатель ИА «Высота 102», вечером, двигаясь по улице Демьяна Бедного на своей машине «Рено Меган», на перекрестке с улицей Рыкачева его автомобиль передними колесами провалился под дорожное полотно. Причем никаких предупреждающих знаков, ограждений здесь не выставлено.





В течение двух часов его пытались вызволить из этой коммунальной ловушки местные жители, которые стали очевидцами данной аварии. И только эвакуатор за 2000 рублей справился с задачей. «Люди сообщили, что здесь недавно меняли трубы, а потом присыпали яму песком с глиной, вот и результат, - говорит Андрей. - По словам жильцов, на этом участке каждый день вызволяют 1-3 машины».

Волгоградец вызвал полицию и зафиксировал данный факт.