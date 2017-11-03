Жителям замерзающих домов в Волгограде не придется платить за мифическое отопление

В компании «Концессии теплоснабжения» произведут перерасчет начислений за некачественную услугу по отоплению собственникам многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, вплоть до полного снятия начисления. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, речь идет о домах, жителям которых пришлось ждать тепла до 25-29 октября, тогда как отопительный сезон стартовал в городе 16 октября. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещании с представителями ресурсоснабжающей организации по вопросу начисления платы за отопление в начале отопительного сезона. На встрече с руководством инспекции присутствовали и представители ООО «Концессии теплоснабжения».

Одной из причин сложившейся ситуации стала несвоевременная подача тепла ресурсоснабжающей организацией ООО «Концессии теплоснабжения». В ряде домов перерасчет уже произведен в квитанции за октябрь. В остальных многоэтажках данный перерасчет будет отражен в платежных документах за ноябрь 2017 года, которые жители получат в начале декабря.



