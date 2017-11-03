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 03.11.2017 19:56

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области обманутые переселенцы не могут заехать в новые квартиры

Смотрите сегодня в программе: световое хозяйство  Волгограда находится в глубокой тьме, но готово выйти из сумрака с помощью  концессионера. Когда власти играют в игры: в Краснослободске обманутых переселенцев из аварийного жилья накануне зимы не греют воспоминания о липовом новоселье. В студии «Высоты 102» : ведущий сомнолог Волгоградской области рассказал, какое время - московское или местное, полезнее для жителей региона. Работа на перспективу: молодые специалисты газовой сферы со всей страны и волжские производители труб обменялись профессиональным опытом.




Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.  

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Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую.  Жителям Волгоградской области...

Сегодня у одного из героев наших публикаций -  участника Сталинградской битвы,...

Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...

Общество 03.11.2017 17:23

В  компании «Концессии теплоснабжения» произведут перерасчет начислений за некачественную услугу по отоплению собственникам многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, вплоть до полного снятия начисления. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, речь идет о домах, жителям которых пришлось ждать тепла до 25-29 октября, тогда как отопительный сезон стартовал в городе 16 октября. Такое решение было принято сегодня  на рабочем совещании с представителями ресурсоснабжающей организации по вопросу начисления платы за отопление в начале отопительного сезона. На встрече с руководством инспекции присутствовали и  представители ООО «Концессии теплоснабжения».  Одной из причин сложившейся ситуации стала несвоевременная подача тепла ресурсоснабжающей организацией ООО...
Прочитана: 7290 раз
Расследования 03.11.2017 17:02

Житель Волгоградской области заплатит 35 тысяч рублей за нападение принадлежащих ему  собак на женщину. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение районный суд принял еще в августе, а накануне областной суд, рассмотрев апелляцию горе-собаковода, оставил приговор неизменным.  Сам инцидент произошел в Суровикино в ноябре прошлого года. Женщина гуляла неподалеку от футбольного стадиона,  когда из леса на нее выскочили  две собаки. Вслед за ними вышел мужчина. Местная жительница крикнула, чтобы тот позвал собак к себе. Но  команды хозяина четвероногие охотники не послушались. Тогда женщина подняла палку и попыталась защититься от них, и все же одной из собак удалось укусить ее за...
Прочитана: 1182 раз
Общество 03.11.2017 15:02

Встречу с  жителями 81-ого Волгоградского одномандатного округа, на которую съехались делегации 12 районов Волгоградской области, депутат Госдумы Анна Кувычко начала с приятной новости, сообщает ИА «Высота 102».  В  седьмом микрорайоне Камышина построят  трехэтажную  школу на 1000 мест, вопрос о ее возведении решен. Камышане ждали  ее почти 25 лет. По словам парламентария,  волгоградский регион вошел в число победителей федерального конкурса, и в этом - заслуга  жителей и властей области.  Встреча проходила в зале Камышинского драматического театра. В  рамках партийного проекта «Театры малых городов»...
Прочитана: 5242 раз
Общество 03.11.2017 13:21

В Краснослободске Волгоградской области «новоселы» из аварийных бараков замерзают в ветхом жилье Жители старых бараков  по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области замерзают в ветхих каморках, не имея возможности переехать в новые дома, где они должны жить еще с 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, «детективная» история с липовым новосельем так и не закончилась счастливым финалом. Хотя несколько дней назад, спустя три недели после постановочного новоселья, им все-таки вручили ключи от новых квартир и даже провели по ним экскурсию, заселяться туда им не разрешают. «Пока переезжают только жильцы дома №1а по ул. Ватутина и дома 5а по ул. Стадионной, - рассказали люди. – А всего...
Прочитана: 6168 раз
Происшествия 03.11.2017 13:12

Полторы сотни литров дизельного топлива украли у дальнобойщика из Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось  в Новоаннинском районе накануне. Водителя, остановившегося на  ночлег в придорожном отеле, в три часа ночи разбудил крик. Его поднял хозяин гостиницы,  который заметил, как три человека сливают горючее из грузовика его постояльца. Злоумышленники поняли, что их засекли, но тем не менее продолжили свое дело, а затем уехали на своей ГАЗели. Приехавшему на место происшествия наряду полиции хозяин гостиницы и назвал марку машины и описал  приметы воров. В скором времени двоих любителей чужого горючего задержали сотрудники...
Прочитана: 2401 раз
Телекурьер 03.11.2017 13:05

Первый канал. 3 ноября 2017 года. В непростой ситуации, заложниками которой стали законные собственники квартир в доме  №11 по улице Тукая в Волгограде, разбирались журналисты Первого канала. Подробности - в репортаже.
Прочитана: 5460 раз
Спорт 03.11.2017 12:45

Волгоградский статистик одолел «Дракона» в Китае Заместитель начальника административного отдела Волгоградстата Виктор Олейник завоевал три золотые медали в соревнованиях по гребле на лодках “Дракон”. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате,   с 18 по 22 октября 2017 года чемпионат мира проходил в Китае в городе Кунминг.  В составе экипажа волгоградец завоевал три золотых медали на дистанциях 2000 м, 500 м и 200 м. Справка. Китайские состязания по гребле на лодках «Дракон» являются символом культуры этого народа и называются так неслучайно – лодки украшены в стиле мифического чудовища. Отличительная черта соревнований на лодках «Дракон» - необходим минимум усилий, чтобы задать движение этим суднам. Неслучайно в...
Прочитана: 2152 раз
Экономика 03.11.2017 12:19

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые состоялась встреча молодых специалистов ВТЗ и «Газпрома». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, визит делегации на ВТЗ прошел в рамках Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Газпрома» «Актуальные направления развития газовой отрасли России». Гости посетили трубоэлектросварочный цех по производству труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных нефте- и газопроводов, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах, тепло- и атомной энергетиках. Не менее интересной была...
Прочитана: 3386 раз
Происшествия 03.11.2017 12:17 (Обновлено: 03.11.2017 12:39)

Гибелью  одного человека и тяжелым ранением другого  обернулась банальная пьяная ссора. Как сообщили ИА “Высота 102” представители правоохранительных органов, конфликт между участниками алкогольных посиделок  произошел в промзоне Суровикино минувшей ночью. Горячительные напитки распивали трое приятелей, к одному из которых приехал 21-летний сын. Через некоторое время между мужчинами вспыхнула ссора и молодого человека попросили удалиться. Разгневанный парень, выйдя на улицу, попытался угнать припаркованный грузовик одного из собутыльников. Остальным участникам «вечеринки» такая затея не понравилась – завязалась потасовка. В итоге парень ранил собственного отца ножом и скрылся на чужом автомобиле. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему «Скорую помощь», а после того, как неотложка уехала,...
Прочитана: 2398 раз
Происшествия 03.11.2017 11:51

В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего жеребца Пропавшего  жеребца уже третьи сутки ищут работники и волонтеры приюта “Дино”. Как сообщили  ИА “Высота 102” в  приюте, их четвероногий подопечный  исчез с выпаса в районе поселка Вторая пятилетка  в среду между 12 и 13 часами. Молодой трехлетний конь очень добрый, ручной и доверчивый и, по словам сотрудников приюта, сам мог пойти за позвавшим его человеком. Волонтеры разыскивают  питомца  в Волгограде, Волжском, Краснослободске и Средней Ахтубе. Сам  жеребец гнедой масти, с отметиной на морде, но главная, уникальная примета - глаза разного цвета: правый - коричневый, левый - голубой.  Всех,  кто видел этого коня,  просят связаться с приютом по...
Прочитана: 992 раз
Общество 03.11.2017 11:37 (Обновлено: 03.11.2017 11:51)

Праздничные торжества пройдут завтра в Волгограде по случаю Дня народного единства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города, площадкой выбрана территория около интерактивного музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Планируется организовать торговлю в месте проведения праздника, также здесь выступят творческие коллективы. Мероприятие начнется в 15-00 и продлится до 18-00.  Справка. День народного единства отмечается как государственный праздник с 2005 года. 4 ноября 1612 года  воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа  вне зависимости...
Прочитана: 5220 раз
Общество 03.11.2017 10:53

Полевой  православный  храм и мусульманская  мечеть  на базе автомобиля КамАЗ в Волгограде оборудуют православные и мусульманские священнослужители. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, учебно-методический сбор военного и флотского духовенства впервые пройдет с 7 по 9 ноября в поселке Гумрак на базе отдельного железнодорожного батальона. В полевых условиях священнослужители отработают проведение обряда крещения, совершение литургий и молебнов.  Помимо священников в мероприятиях будут задействованы и помощники командиров, отвечающие за работу с верующими военнослужащими из армий Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО.  Посетят участники учений и музей-панораму «Сталинградская битва», храм Всех святых...
Прочитана: 870 раз
Газетный киоск 03.11.2017 09:48

МОСКВА, 3 ноября 2017. REGNUM  Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, менее чем за неделю высказала абсолютно разные позиции по вопросу захоронения основателя советского государства Владимира Ленина. Накануне телеведущая прокомментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего захоронить тело Ленина. Собчак отметила, что решать данный вопрос должен народ России на «свободных выборах и референдумах». Однако несколькими днями ранее телеведущая на встрече с избирателями в Екатеринбурге пообещала первым своим указом, если вдруг станет президентом, вынести тело Ленина с Красной площади. При этом факт нахождения вождя Октябрьской Социалистической революции в Мавзолее она назвала «средневековьем». Напомним,...
Прочитана: 5725 раз
Здравоохранение 03.11.2017 08:18

С 1 июля в регионе выдано 605 листков нетрудоспособности в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении  фонда социального страхования, первое место по выдаче ЭЛН занимает больница №15 самого южного и отдаленного района города. С начала реализации проекта данным учреждением оформлено 170 электронных больничных. За ним   следует поликлиника №4 и Николаевская ЦРБ, с небольшим разрывом - Даниловская ЦРБ. Эти учреждения на практике оценили легкость оформления больничных онлайн. По словам участников, на запрос бланка из ФСС и его оформление тратится максимум 1 минута. На сегодняшний день в 65 медорганизациях региона вместо стандартного голубого бланка можно получить только номер...
Прочитана: 3008 раз
Экономика 03.11.2017 07:00

«ЕвроХим» помогает талантливой молодежи «МХК «ЕвроХим» реализует в городах присутствия своих предприятий специальные программы, направленные на развитие научного и творческого потенциала подрастающего поколения.  В Котельниково последовательную программу поддержки талантливых детей и молодежи осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Большую работу в этом направлении ведет созданный на предприятии Учебный центр, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Стимул к получению знаний об окружающем мире маленькие котельниковцы получают еще в детских садах. Молодые специалисты компании проводят с детьми познавательные занятия, на которых рассказывают о том, как интересно устроен окружающий мир, помогают ребятам в работе на опытных участках и выращивают овощи, цветы. Для котельниковских школьников компания организует научные и...
Прочитана: 1848 раз


3 ноября 19:56
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области обманутые переселенцы не могут заехать в новые квартиры Комментарии2Cмотреть видео
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