В Волгоградской области перед ЧМ-2018 переходят на английский

В Волгограде и в Волжском - в городах, где планируется размещение болельщиков к ЧМ-2018, все чаще можно услышать английский язык и лицезреть таблички с надписями на одном из самых популярных языков мира. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на железнодорожном вокзале в Волгограде звуковые сообщения о прибытии и убытии поездов дублируются на «инглиш». Здесь же, в подземном переходе, установлены указатели улиц города-героя на английском. Близость к Европе стала ощущаться и в Волжском. На недавно появившихся в городе новых остановках установлены указатели с названиями улиц на том же «англицком». Иногда смотрится довольно комично, например, улица Комсомольская теперь звучит так – «Komsomolskaya street». Приобщается к английскому языку и персонал гостиниц, где будут размещены спортсмены и гости чемпионата мира по футболу. В обязательном порядке они проходят ускоренные курсы обучения.



