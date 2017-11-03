Волгоград и Волжский объединяют звезды эстрады из Москвы





Сегодня в Волгоградской области начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Праздник «Мы вместе!», посвященный этой дате, пройдет в центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. В фойе центра будут работать выставки народно-прикладного творчества. Гости праздника придут в национальных костюмах. Готовится яркая насыщенная сюрпризами программа. Со сцены волжан поздравят представители различных национальностей, проживающих в городе Волжском. Прозвучат песни, будут исполнены танцы разных народов. Самые яркие концертные номера представят творческие коллективы и солисты ДК «ВГС» и Центра «Октябрь». Звездой программы станет экс-солист золотого состава рок-группы «Земляне» Сергей Васильев. Он выступит в завершении праздничного концерта.

В Волгограде горожан поздравит певица MaкSим. Напомним, торжества начнутся в 15:00 около музея «Россия. Моя история». Кроме концерта горожан также ждут открытие новой благоустроенной зоны досуга и отдыха, интерактивные площадки историко-патриотической тематики, выставка «Город мастеров», угощение блинами, блюдами из мяса, солдатской кашей и горячим чаем. Завершится мероприятие фейерверком в 18:00.