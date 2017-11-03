Упавший в яму житель Волгоградской области отсудил у коммунальщиков траты на лекарства

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования жителя региона к МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» за покалеченную ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, травму мужчина получил в вечернее время суток около своего дома, упав в углубление, образовавшееся в результате демонтажа надземных опорных труб линии теплоснабжения на открытом участке местности. Факт падения мужчины в яму и причинно-следственная связь между падением и получением травмы в ходе судебного разбирательства были подтверждены справкой отделения скорой неотложной помощи больницы, показаниями свидетелей.

Исковые требования были удовлетворены частично. Так, с МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в пользу жителя области были взысканы расходы на приобретение лекарственных препаратов, сумма утраченного заработка, компенсация морального вреда, расходы, понесенные на оказание юридических услуг. Всего – около 40 тысяч рублей. А вот в части других требований, например, в возмещении трат на санаторно-курортное лечение, мужчине было отказано. Как и в иске к администрации Среднеахтубинского района, так как не было доказано, что демонтаж труб проводился по заказу органа местного самоуправления. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



