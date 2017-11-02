Волгоградский статистик одолел «Дракона» в Китае





Заместитель начальника административного отдела Волгоградстата Виктор Олейник завоевал три золотые медали в соревнованиях по гребле на лодках “Дракон”. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, с 18 по 22 октября 2017 года чемпионат мира проходил в Китае в городе Кунминг. В составе экипажа волгоградец завоевал три золотых медали на дистанциях 2000 м, 500 м и 200 м.

Справка. Китайские состязания по гребле на лодках «Дракон» являются символом культуры этого народа и называются так неслучайно – лодки украшены в стиле мифического чудовища. Отличительная черта соревнований на лодках «Дракон» - необходим минимум усилий, чтобы задать движение этим суднам. Неслучайно в соревнованиях может принять участие каждый, независимо от возраста, пола или физических возможностей.



