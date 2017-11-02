|Спорт
|03.11.2017 12:45
Волгоградский статистик одолел «Дракона» в Китае
Заместитель начальника административного отдела Волгоградстата Виктор Олейник завоевал три золотые медали в соревнованиях по гребле на лодках “Дракон”. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, с 18 по 22 октября 2017 года чемпионат мира проходил в Китае в городе Кунминг. В составе экипажа волгоградец завоевал три золотых медали на дистанциях 2000 м, 500 м и 200 м.
Справка. Китайские состязания по гребле на лодках «Дракон» являются символом культуры этого народа и называются так неслучайно – лодки украшены в стиле мифического чудовища. Отличительная черта соревнований на лодках «Дракон» - необходим минимум усилий, чтобы задать движение этим суднам. Неслучайно в соревнованиях может принять участие каждый, независимо от возраста, пола или физических возможностей.
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Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|03.11.2017 13:21
Жители старых бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области замерзают в ветхих каморках, не имея возможности переехать в новые дома, где они должны жить еще с 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, «детективная» история с липовым новосельем так и не закончилась счастливым финалом. Хотя несколько дней назад, спустя три недели после постановочного новоселья, им все-таки вручили ключи от новых квартир и даже провели по ним экскурсию, заселяться туда им не разрешают. «Пока переезжают только жильцы дома №1а по ул. Ватутина и дома 5а по ул. Стадионной, - рассказали люди. – А всего...
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|Происшествия
|03.11.2017 13:12
Полторы сотни литров дизельного топлива украли у дальнобойщика из Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в Новоаннинском районе накануне. Водителя, остановившегося на ночлег в придорожном отеле, в три часа ночи разбудил крик. Его поднял хозяин гостиницы, который заметил, как три человека сливают горючее из грузовика его постояльца. Злоумышленники поняли, что их засекли, но тем не менее продолжили свое дело, а затем уехали на своей ГАЗели. Приехавшему на место происшествия наряду полиции хозяин гостиницы и назвал марку машины и описал приметы воров. В скором времени двоих любителей чужого горючего задержали сотрудники...
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|Телекурьер
|03.11.2017 13:05
|Экономика
|03.11.2017 12:19
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые состоялась встреча молодых специалистов ВТЗ и «Газпрома». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, визит делегации на ВТЗ прошел в рамках Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Газпрома» «Актуальные направления развития газовой отрасли России». Гости посетили трубоэлектросварочный цех по производству труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных нефте- и газопроводов, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах, тепло- и атомной энергетиках. Не менее интересной была экскурсия по «горячему» трубопрокатному...
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|Происшествия
|03.11.2017 12:17 (Обновлено: 03.11.2017 12:39)
Гибелью одного человека и тяжелым ранением другого обернулась банальная пьяная ссора. Как сообщили ИА “Высота 102” представители правоохранительных органов, конфликт между участниками алкогольных посиделок произошел в промзоне Суровикино минувшей ночью. Горячительные напитки распивали трое приятелей, к одному из которых приехал 21-летний сын. Через некоторое время между мужчинами вспыхнула ссора и молодого человека попросили удалиться. Разгневанный парень, выйдя на улицу, попытался угнать припаркованный грузовик одного из собутыльников. Остальным участникам «вечеринки» такая затея не понравилась – завязалась потасовка. В итоге парень ранил собственного отца ножом и скрылся на чужом автомобиле. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему «Скорую помощь», а после того, как неотложка уехала,...
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|Происшествия
|03.11.2017 11:51
Пропавшего жеребца уже третьи сутки ищут работники и волонтеры приюта “Дино”. Как сообщили ИА “Высота 102” в приюте, их четвероногий подопечный исчез с выпаса в районе поселка Вторая пятилетка в среду между 12 и 13 часами. Молодой трехлетний конь очень добрый, ручной и доверчивый и, по словам сотрудников приюта, сам мог пойти за позвавшим его человеком. Волонтеры разыскивают питомца в Волгограде, Волжском, Краснослободске и Средней Ахтубе. Сам жеребец гнедой масти, с отметиной на морде, но главная, уникальная примета - глаза разного цвета: правый - коричневый, левый - голубой. Всех, кто видел этого коня, просят связаться с приютом по...
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|Общество
|03.11.2017 11:37 (Обновлено: 03.11.2017 11:51)
Праздничные торжества пройдут завтра в Волгограде по случаю Дня народного единства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города, площадкой выбрана территория около интерактивного музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Планируется организовать торговлю в месте проведения праздника, также здесь выступят творческие коллективы. Мероприятие начнется в 15-00 и продлится до 18-00. Справка. День народного единства отмечается как государственный праздник с 2005 года. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости...
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|Общество
|03.11.2017 10:53
Полевой православный храм и мусульманская мечеть на базе автомобиля КамАЗ в Волгограде оборудуют православные и мусульманские священнослужители. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, учебно-методический сбор военного и флотского духовенства впервые пройдет с 7 по 9 ноября в поселке Гумрак на базе отдельного железнодорожного батальона. В полевых условиях священнослужители отработают проведение обряда крещения, совершение литургий и молебнов. Помимо священников в мероприятиях будут задействованы и помощники командиров, отвечающие за работу с верующими военнослужащими из армий Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО. Посетят участники учений и музей-панораму «Сталинградская битва», храм Всех святых...
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|Газетный киоск
|03.11.2017 09:48
МОСКВА, 3 ноября 2017. REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, менее чем за неделю высказала абсолютно разные позиции по вопросу захоронения основателя советского государства Владимира Ленина. Накануне телеведущая прокомментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего захоронить тело Ленина. Собчак отметила, что решать данный вопрос должен народ России на «свободных выборах и референдумах». Однако несколькими днями ранее телеведущая на встрече с избирателями в Екатеринбурге пообещала первым своим указом, если вдруг станет президентом, вынести тело Ленина с Красной площади. При этом факт нахождения вождя Октябрьской Социалистической революции в Мавзолее она назвала «средневековьем». Напомним,...
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|Здравоохранение
|03.11.2017 08:18
С 1 июля в регионе выдано 605 листков нетрудоспособности в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении фонда социального страхования, первое место по выдаче ЭЛН занимает больница №15 самого южного и отдаленного района города. С начала реализации проекта данным учреждением оформлено 170 электронных больничных. За ним следует поликлиника №4 и Николаевская ЦРБ, с небольшим разрывом - Даниловская ЦРБ. Эти учреждения на практике оценили легкость оформления больничных онлайн. По словам участников, на запрос бланка из ФСС и его оформление тратится максимум 1 минута. На сегодняшний день в 65 медорганизациях региона вместо стандартного голубого бланка можно получить только номер...
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|Экономика
|03.11.2017 07:00
«МХК «ЕвроХим» реализует в городах присутствия своих предприятий специальные программы, направленные на развитие научного и творческого потенциала подрастающего поколения. В Котельниково последовательную программу поддержки талантливых детей и молодежи осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Большую работу в этом направлении ведет созданный на предприятии Учебный центр, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Стимул к получению знаний об окружающем мире маленькие котельниковцы получают еще в детских садах. Молодые специалисты компании проводят с детьми познавательные занятия, на которых рассказывают о том, как интересно устроен окружающий мир, помогают ребятам в работе на опытных участках и выращивают овощи, цветы. Для котельниковских школьников компания организует научные и...
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|Астрахань
|03.11.2017 05:39
«Автобусно-троллейбусное предприятие» полностью обесточено. По сообщению городской администрации, причиной стала задолженность парка за электроэнергию перед «Астраханской энергосбытовой компанией». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Помимо того, из-за износа контактной сети и тяговых подстанций безопасно эксплуатировать электрооборудование предприятия в дальнейшем невозможно. В связи с чем выпуск троллейбусов на линию прекращён. «В настоящий момент обязательства по перечислению денежных средств в рамках субсидирования выполненной транспортной работы, в том числе и по зарплатным обязательствам, администрацией города исполнены в полном объёме. Работники предприятия в соответствии с трудовым...
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|Экология
|02.11.2017 21:07
Общественная организация «Зеленый патруль» подтвердила ранее выявленные шокирующие факты на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, который принадлежит компании «Кормус». Как рассказали ИА «Высота 102» активисты организации, в связи с превышением более чем в два раза объема ТБО на полигоне для продления срока его эксплуатации отходы сегодня прячут в огромном углублении, которое выкопали внутри объекта. По данным экологов, оно не имеет защитного экрана, в связи с чем вредные токсичные вещества попадают напрямую в грунтовые воды. Впервые такое углубление, зафиксированное на видео с высоты птичьего полета, вызвало опасения экологов-общественников в декабре прошлого года. Сегодня подозрения подтвердились...
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|Аналитика
|02.11.2017 20:38
Смотрите сегодня в программе: вопросы к правильности региональной бюджетной политики возникли у депутатов областной думы в связи с данными об оттоке молодежи из Волгограда. Из вредности?: только после решения суда «зарубежный» совет директоров завода «Красный Октябрь» позволил начать подачу тепла в дома поселка Металлургов. Машина подготовки первого регионального референдума о времени набирает обороты: документы прошли законодательный фильтр. Администрация Волгограда больше не хочет сносить жилой дом на улице Тукая: собственникам квартир помогут узаконить строение. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
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|Общество
|02.11.2017 18:21
Главный Дед Мороз России перед новым годом посетит Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, он пробудет в городе-герое 10 и 11 декабря. Главный Дед Мороз России начал свой предновогодний тур из Великого Устюга по городам страны с Владивостока. За шестьдесят дней он проедет тысячи километров и раздаст тонны подарков. Основная цель проекта «Путешествие Деда Мороза» под эгидой НТВ - помочь детям с особенностями развития, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей, и многодетным семьям. Написать письмо Деду Морозу и попросить его о...
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