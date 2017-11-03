Житель Волгоградской области заплатит 35 тысяч рублей за нападение принадлежащих ему собак на женщину. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение районный суд принял еще в августе, а накануне областной суд, рассмотрев апелляцию горе-собаковода, оставил приговор неизменным. Сам инцидент произошел в Суровикино в ноябре прошлого года. Женщина гуляла неподалеку от футбольного стадиона, когда из леса на нее выскочили две собаки. Вслед за ними вышел мужчина. Местная жительница крикнула, чтобы тот позвал собак к себе. Но команды хозяина четвероногие охотники не послушались. Тогда женщина подняла палку и попыталась защититься от них, и все же одной из собак удалось укусить ее за...

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