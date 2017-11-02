В Волгоградской области пьяная ссора закончилась кровавой бойней

Гибелью одного человека и тяжелым ранением другого обернулась банальная пьяная ссора. Как сообщили ИА “Высота 102” представители правоохранительных органов, конфликт между участниками алкогольных посиделок произошел в промзоне Суровикино минувшей ночью. Горячительные напитки распивали трое приятелей, к одному из которых приехал 21-летний сын. Через некоторое время между мужчинами вспыхнула ссора и молодого человека попросили удалиться. Разгневанный парень, выйдя на улицу, попытался угнать припаркованный грузовик одного из собутыльников. Остальным участникам «вечеринки» такая затея не понравилась – завязалась потасовка. В итоге парень ранил собственного отца ножом и скрылся на чужом автомобиле. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему «Скорую помощь», а после того, как неотложка уехала, обнаружили, что в их компании не достает еще одного человека. Вскоре они нашли его убитым.

Спустя всего пару часов после инцидента полицейские задержали самого юного участника конфликта, который скрывался в одном из дачных кооперативов. Обстоятельства произошедшей трагедии сейчас выясняются, как и возможная причастность задержанного к убийству.



