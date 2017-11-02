Жители старых бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области замерзают в ветхих каморках, не имея возможности переехать в новые дома, где они должны жить еще с 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, «детективная» история с липовым новосельем так и не закончилась счастливым финалом. Хотя несколько дней назад, спустя три недели после постановочного новоселья, им все-таки вручили ключи от новых квартир и даже провели по ним экскурсию, заселяться туда им не разрешают. «Пока переезжают только жильцы дома №1а по ул. Ватутина и дома 5а по ул. Стадионной, - рассказали люди. – А всего...