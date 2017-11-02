В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего жеребца





Пропавшего жеребца уже третьи сутки ищут работники и волонтеры приюта “Дино”. Как сообщили ИА “Высота 102” в приюте, их четвероногий подопечный исчез с выпаса в районе поселка Вторая пятилетка в среду между 12 и 13 часами. Молодой трехлетний конь очень добрый, ручной и доверчивый и, по словам сотрудников приюта, сам мог пойти за позвавшим его человеком. Волонтеры разыскивают питомца в Волгограде, Волжском, Краснослободске и Средней Ахтубе. Сам жеребец гнедой масти, с отметиной на морде, но главная, уникальная примета - глаза разного цвета: правый - коричневый, левый - голубой.

Всех, кто видел этого коня, просят связаться с приютом по телефонам 8-961-063-82-18 - Алина и 8-961-061-51-33 – Катя.



