Волгоградцы три часа будут праздновать День народного единства

Праздничные торжества пройдут завтра в Волгограде по случаю Дня народного единства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города, площадкой выбрана территория около интерактивного музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Планируется организовать торговлю в месте проведения праздника, также здесь выступят творческие коллективы. Мероприятие начнется в 15-00 и продлится до 18-00.

Справка. День народного единства отмечается как государственный праздник с 2005 года. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.



