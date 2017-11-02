В Краснослободске Волгоградской области «новоселы» из аварийных бараков замерзают в ветхом жилье





Жители старых бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области замерзают в ветхих каморках, не имея возможности переехать в новые дома, где они должны жить еще с 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, «детективная» история с липовым новосельем так и не закончилась счастливым финалом. Хотя несколько дней назад, спустя три недели после постановочного новоселья, им все-таки вручили ключи от новых квартир и даже провели по ним экскурсию, заселяться туда им не разрешают. «Пока переезжают только жильцы дома №1а по ул. Ватутина и дома 5а по ул. Стадионной, - рассказали люди. – А всего должны были уже давно переехать жители семнадцати домов. Когда переедем мы, нам никто не говорит. Но мы уже околели в своих бараках: кто-то не запас угля, а те, кто купил дрова, не поверив обещаниям чиновников переселить нас до начала отопительного сезона, тоже вынуждены мерзнуть. Дело в том, что наши печки совсем развалились, они дымят, и топить их невозможно».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что после торжественного новоселья, в котором приняла участие заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина еще 9 октября, около 500 жителей из 17 аварийных бараков так и не смогли переехать в четыре новых дома. Построенный для обитателей ветхого жилья микрорайон так и остался пустынным. В одну из квартир чуть ли не с боем удалось заселиться одной семье, так как в старом жилье после потопа оставаться было смертельно опасно. Почему люди так и не заехали в новые квартиры, из чиновников им так никто и не объяснил. Интересно, что, по словам жителей, на следующий день после съемок репортажа ИА "Высота 102" о мнимом новоселье к ним приехали чиновники администрации области и пообещали, что люди смогут заехать в квартиры уже к 1 ноября. Но воз и ныне там. На днях в комитете строительства Волгоградской области все-таки прокомментировали сложившуюся ситуацию. Так, по версии чиновников, в четырех новых домах «в связи с пожеланиями жителей» ведутся работы по усилению балконов, что «обеспечит больше возможностей использования балконов для хозяйственно-бытовых нужд». Хотя, например, жители аварийных бараков по ул. Лизы Чайкиной ни о чем таком ни чиновников, ни строителей не просили, все же возникает вопрос: зачем надо было устраивать показательное «новоселье», если люди до сих пор не могут заехать в новое жилье? Правда, теперь чиновники почему-то не говорят о новоселье, как о случившемся факте, предпочитая более нейтральные формулировки – например, по их версии, люди «переезжают». Хотя на бумаге радостное событие в их жизни случилось уже больше трех недель назад.



