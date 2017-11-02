Православные священники и муллы впервые проведут военные учения в Волгограде

Полевой православный храм и мусульманская мечеть на базе автомобиля КамАЗ в Волгограде оборудуют православные и мусульманские священнослужители. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, учебно-методический сбор военного и флотского духовенства впервые пройдет с 7 по 9 ноября в поселке Гумрак на базе отдельного железнодорожного батальона. В полевых условиях священнослужители отработают проведение обряда крещения, совершение литургий и молебнов.

Помимо священников в мероприятиях будут задействованы и помощники командиров, отвечающие за работу с верующими военнослужащими из армий Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО. Посетят участники учений и музей-панораму «Сталинградская битва», храм Всех святых на Мамаевом кургане, а также Серафимовичский Свято-Преображенский Усть-Медведицкий женский монастырь.



