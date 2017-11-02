Астраханские троллейбусы приказали «долго жить»

«Автобусно-троллейбусное предприятие» полностью обесточено. По сообщению городской администрации, причиной стала задолженность парка за электроэнергию перед «Астраханской энергосбытовой компанией». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».

Помимо того, из-за износа контактной сети и тяговых подстанций безопасно эксплуатировать электрооборудование предприятия в дальнейшем невозможно. В связи с чем выпуск троллейбусов на линию прекращён.

«В настоящий момент обязательства по перечислению денежных средств в рамках субсидирования выполненной транспортной работы, в том числе и по зарплатным обязательствам, администрацией города исполнены в полном объёме. Работники предприятия в соответствии с трудовым кодексом уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами)», – сообщили в ведомстве. В скором времени для организации пассажирских перевозок предприятие будет обеспечено двадцатью автобусами средней вместимости на газомоторном топливе. Маршрут автобусов будет пролегать и по троллейбусным маршрутам. Ряд сотрудников парка получит рабочие места в муниципальных предприятиях и учреждениях.

Фото ИА «Астрахань 24».