|Астрахань
|03.11.2017 05:39
Астраханские троллейбусы приказали «долго жить»
«Автобусно-троллейбусное предприятие» полностью обесточено. По сообщению городской администрации, причиной стала задолженность парка за электроэнергию перед «Астраханской энергосбытовой компанией». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».
Помимо того, из-за износа контактной сети и тяговых подстанций безопасно эксплуатировать электрооборудование предприятия в дальнейшем невозможно. В связи с чем выпуск троллейбусов на линию прекращён.
«В настоящий момент обязательства по перечислению денежных средств в рамках субсидирования выполненной транспортной работы, в том числе и по зарплатным обязательствам, администрацией города исполнены в полном объёме. Работники предприятия в соответствии с трудовым кодексом уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами)», – сообщили в ведомстве. В скором времени для организации пассажирских перевозок предприятие будет обеспечено двадцатью автобусами средней вместимости на газомоторном топливе. Маршрут автобусов будет пролегать и по троллейбусным маршрутам. Ряд сотрудников парка получит рабочие места в муниципальных предприятиях и учреждениях.
Фото ИА «Астрахань 24».
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Газетный киоск
|03.11.2017 09:48
МОСКВА, 3 ноября 2017. REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, менее чем за неделю высказала абсолютно разные позиции по вопросу захоронения основателя советского государства Владимира Ленина. Накануне телеведущая прокомментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего захоронить тело Ленина. Собчак отметила, что решать данный вопрос должен народ России на «свободных выборах и референдумах». Однако несколькими днями ранее телеведущая на встрече с избирателями в Екатеринбурге пообещала первым своим указом, если вдруг станет президентом, вынести тело Ленина с Красной площади. При этом факт нахождения вождя Октябрьской Социалистической революции в Мавзолее она назвала «средневековьем». Напомним,...
Прочитана: 648 раз
|Здравоохранение
|03.11.2017 08:18
С 1 июля в регионе выдано 605 листков нетрудоспособности в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении фонда социального страхования, первое место по выдаче ЭЛН занимает больница №15 самого южного и отдаленного района города. С начала реализации проекта данным учреждением оформлено 170 электронных больничных. За ним следует поликлиника №4 и Николаевская ЦРБ, с небольшим разрывом - Даниловская ЦРБ. Эти учреждения на практике оценили легкость оформления больничных онлайн. По словам участников, на запрос бланка из ФСС и его оформление тратится максимум 1 минута. На сегодняшний день в 65 медорганизациях региона вместо стандартного голубого бланка можно получить только номер...
Прочитана: 2106 раз
|Экономика
|03.11.2017 07:00
«МХК «ЕвроХим» реализует в городах присутствия своих предприятий специальные программы, направленные на развитие научного и творческого потенциала подрастающего поколения. В Котельниково последовательную программу поддержки талантливых детей и молодежи осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Большую работу в этом направлении ведет созданный на предприятии Учебный центр, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Стимул к получению знаний об окружающем мире маленькие котельниковцы получают еще в детских садах. Молодые специалисты компании проводят с детьми познавательные занятия, на которых рассказывают о том, как интересно устроен окружающий мир, помогают ребятам в работе на опытных участках и выращивают овощи, цветы. Для котельниковских школьников компания организует научные и...
Прочитана: 1340 раз
|Экология
|02.11.2017 21:07
Общественная организация «Зеленый патруль» подтвердила ранее выявленные шокирующие факты на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, который принадлежит компании «Кормус». Как рассказали ИА «Высота 102» активисты организации, в связи с превышением более чем в два раза объема ТБО на полигоне для продления срока его эксплуатации отходы сегодня прячут в огромном углублении, которое выкопали внутри объекта. По данным экологов, оно не имеет защитного экрана, в связи с чем вредные токсичные вещества попадают напрямую в грунтовые воды. Впервые такое углубление, зафиксированное на видео с высоты птичьего полета, вызвало опасения экологов-общественников в декабре прошлого года. Сегодня подозрения подтвердились...
Прочитана: 5170 раз
|Аналитика
|02.11.2017 20:38
Смотрите сегодня в программе: вопросы к правильности региональной бюджетной политики возникли у депутатов областной думы в связи с данными об оттоке молодежи из Волгограда. Из вредности?: только после решения суда «зарубежный» совет директоров завода «Красный Октябрь» позволил начать подачу тепла в дома поселка Металлургов. Машина подготовки первого регионального референдума о времени набирает обороты: документы прошли законодательный фильтр. Администрация Волгограда больше не хочет сносить жилой дом на улице Тукая: собственникам квартир помогут узаконить строение. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
Прочитана: 14508 раз
|Общество
|02.11.2017 18:21
Главный Дед Мороз России перед новым годом посетит Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, он пробудет в городе-герое 10 и 11 декабря. Главный Дед Мороз России начал свой предновогодний тур из Великого Устюга по городам страны с Владивостока. За шестьдесят дней он проедет тысячи километров и раздаст тонны подарков. Основная цель проекта «Путешествие Деда Мороза» под эгидой НТВ - помочь детям с особенностями развития, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей, и многодетным семьям. Написать письмо Деду Морозу и попросить его о...
Прочитана: 4817 раз
|Спорт
|02.11.2017 18:12
Отличные результаты показали волгоградцы, принимавшие участие в шахматном первенстве ЮФО, которое проходит в Лоо Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУ ДЮСШ №20, за первые дни чемпионата волгоградские спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 - это награды воспитанников ДЮСШ №20. Так, в первенстве по решению шахматных композиций воспитанники школы завоевали 8 медалей, из них – 4 золота. Победу принесли Максим Романов – до 15 лет, Артем Тюрин – до 11 лет, Яна Косторниченко – до 11 лет, Татьяна Троянок – до 12 лет. Два вторых места достались Елена Крамаренко – до 15 лет и Максиму...
Прочитана: 4870 раз
|Расследования
|02.11.2017 17:51
Завершено расследование уголовного дела о смерти пациентки на операционном столе у пластического хирурга. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, врач обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в конце октября прошлого года в клинику обвиняемого обратилась 23-летняя студентка медуниверситета, которая намеревалась с помощью хирургического вмешательства сделать себе коррекцию подбородка. После предварительной консультации с хирургом, являющимся генеральным директором этого медицинского учреждения, пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября 2016 года. В этот день она прибыла в клинику к назначенному ей...
Прочитана: 5292 раз
|Общество
|02.11.2017 17:11
Эксперимент по подкрашиванию теплоносителя стартовал в Волгограде. Вода, которая поступает в систему теплоснабжения жилых домов, будет окрашена в зеленый цвет – с помощью безвредного и безопасного красителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», это необходимо для более быстрого и точного обнаружения протечек на трубопроводах и оборудовании, а также проверке целостности теплообменников и системы приготовления ГВС. В случае, если из «горячего» крана начала поступать вода с зеленым оттенком, необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию либо в районную диспетчерскую тепловых сетей (телефоны указаны на сайте teplovolgograd.ru) для организации работ по устранению протечек.
Прочитана: 2571 раз
|Общество
|02.11.2017 16:39
Попытки частных перевозчиков предотвратить закрытие ряда межмуниципальных маршрутов, запланированное чиновниками администрации Волгоградской области, провалились в ходе обсуждения проекта соответствующего постановления в рамках проведения оценки регулирующего воздействия документа планирования регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгоградской области, более 50 предложений от государственных и частных перевозчиков, а также от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей поступили в период проведения публичных консультаций. Однако практически все поправки частных перевозчиков и бизнес-омбудсмена в проект, подготовленный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, были отклонены. В частности, не были поддержаны предложения об изучении мнения пассажиров...
Прочитана: 3706 раз
|Телекурьер
|02.11.2017 16:39
Общественное российское телевидение, 1 ноября 2017 г. В Волгоградской области антимонопольная служба проверяет законность повышения тарифа на проезд в маршрутках - вместо 15 рублей билет теперь стоит 25. Речь идёт о посёлке Заря. Рейсы муниципальных автобусов власти там отменили с июня из-за нерентабельности, сообщает ОТР. Сегодня в поселке, в котором живут полторы тысячи человек, остался единственный перевозчик - коммерческая фирма.
Прочитана: 3715 раз
|Общество
|02.11.2017 15:57
В мэрии Волгограда намерены предпринять меры по узакониванию дома на ул. Тукая, 11. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, будет создана рабочая группа по решению данной проблемы, проведен ряд экспертиз по поводу соответствия жилого строения необходимым нормам, в том числе – правилам пожарной безопасности. Таким образом, в мэрии косвенно подтвердили, что не будут настаивать на выполнении решения суда, вынесенного еще в 2014 году, о сносе дома как незаконной постройки. Между тем, по сведениям информагентства, в истории с домом №11 по ул. Тукая появились любопытные подробности. Так, оказалось, что еще в 2013 году, по сведениям...
Прочитана: 3464 раз
|Общество
|02.11.2017 15:40
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов
Только после вмешательства судебных приставов представители завода «Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в 24 дома в поселке Металлург. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эти дома остались без тепла в разгар отопительного сезона. Теплоснабжение домов осуществлялось от котельной, принадлежащей АО «ВМК Красный Октябрь». В октябре 2016 года между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» было заключен договор о поставке энергетических ресурсов в данные дома, согласно которому поставляемый от котельной завода теплоноситель регулярно и без задержек оплачивался концессиями. В нарушение условий договора завод «Красный октябрь» перекрыл задвижку на трубопроводе, осуществляющем подачу...
Прочитана: 7787 раз
|Расследования
|02.11.2017 15:33 (Обновлено: 02.11.2017 18:01)
Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области 21-летняя местная жительница признана виновной в истязании своей 4-летней дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, молодая женщина посчитала, что причиной конфликтов с новым мужем стала ее дочка от первого брака. На этой почве мать систематически стала избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами. Кроме того, на длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам «ставила дочь в угол» на несколько часов, а также помещала не менее чем на 2 часа в стиральную машину. Кроме того,...
Прочитана: 1993 раз
|Политика
|02.11.2017 15:28
На два часа в сутки сократить продажу алкоголя предложил сегодня на заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя облдумы озвучил коллегам идею о запрете продажи горячительных напитков после 21.00. Как известно, в настоящее время на всей территории региона купить спиртное можно до 23.00. «Во многих регионах, в частности, в Московской области, такие нормы закона очень хорошо и продуктивно работают. Мне кажется, надо об этом подумать», - поделился мыслями с коллегами Сергей Горняков. Председатель профильного думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, отвечая сотоварищу по заксобранию,...
Прочитана: 4627 раз
3 ноября 07:00
2 ноября 21:07
2 ноября 20:38
2 ноября 17:11
2 ноября 16:39
2 ноября 15:40
2 ноября 15:33
Астрахань
1 ноября 12:22
26 октября 08:07
17 октября 19:16
12 октября 09:44
10 октября 20:32
4 октября 11:10
2 октября 16:33
27 сентября 11:22
22 сентября 14:22
19 сентября 18:01
19 сентября 11:53
15 сентября 11:10
12 сентября 17:24
8 сентября 10:42
7 сентября 15:33
6 сентября 16:08
18 августа 11:44
11 августа 11:32
7 августа 12:11
4 августа 14:47
31 июля 12:32
26 июля 16:18
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ЭКОНОМИКА
Honda Pilot – почему стоит купить
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Страховщики открыли секреты своей надёжности
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 2 Ноября, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 3..5 С, давление 744..746 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Ноября, Чт
|1 $
|58.1557 руб.
|1 €
|67.7107 руб.
|1 GBP
|77.3471 руб.
|1 CHF
|58.1790 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17600
Просмотров: 17493
Просмотров: 14495
Просмотров: 14193
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»54
Просмотров: 8700
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов57
Просмотров: 6181
Просмотров: 5246
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +43 / 5-
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»54
Рекомендации: +37 / 7-
Рекомендации: +36 / 8-
Рекомендации: +35 / 13-
Рекомендации: +34 / 9-
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные дела30
Рекомендации: +34 / 2-
Рекомендации: +33 / 5-
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов57
Рекомендации: +32 / 2-
Рекомендации: +31 / 5-
Рекомендации: +30 / 6-