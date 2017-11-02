В Волгограде пластический хирург предстанет перед судом за смерть пациентки

Завершено расследование уголовного дела о смерти пациентки на операционном столе у пластического хирурга. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, врач обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в конце октября прошлого года в клинику обвиняемого обратилась 23-летняя студентка медуниверситета, которая намеревалась с помощью хирургического вмешательства сделать себе коррекцию подбородка. После предварительной консультации с хирургом, являющимся генеральным директором этого медицинского учреждения, пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября 2016 года. В этот день она прибыла в клинику к назначенному ей времени. Во время операции девушке стали вводить различные лекарственные и обезболивающие препараты. После одного из таких уколов пациентка скончалась. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата.

Следователи установили, что услуги в области пластической хирургии были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства и подзаконных нормативных актов. Так, решение о проведении операции было принято хирургом без предварительного осмотра пациентки врачом анестезиологом-реаниматологом, что в данном случае прямо противоречило Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, в нарушение своей должностной инструкции и порядка оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия», врач не собрал полный анамнез жизни клиентки и не выяснил наличие у нее хронического заболевания, с учетом которого ей требовалось пройти полное медицинское обследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству. В ходе расследования также было установлено, что в силу комплекции и физиологических параметров девушки, хирург выбрал неверный способ коррекции её подбородка, а сама операция проводилась без врача анестезиолога-реаниматолога. При этом, достоверно известно, что в начале 2014 года деятельность клиники проверялась министерством здравоохранения Волгоградской области. Тогда владельцу медучреждения было выдано предписание, в соответствии с которым он обязан был ввести в штат должность врача анастезиолога- реаниматолога, однако этого сделано не было.

В ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За содеянное владельцу клиники грозит до шести лет лишения свободы.



