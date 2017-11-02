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Спорт
 02.11.2017 18:12

Воспитанники волгоградской спортивной школы отличились на шахматном чемпионате ЮФО


Отличные результаты показали волгоградцы, принимавшие участие в шахматном первенстве ЮФО, которое проходит в Лоо Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУ ДЮСШ №20, за первые дни чемпионата волгоградские спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 - это награды воспитанников ДЮСШ №20. Так, в первенстве по решению шахматных композиций воспитанники школы завоевали 8 медалей, из них – 4 золота. Победу принесли Максим Романов – до 15 лет, Артем Тюрин – до 11 лет, Яна Косторниченко – до 11 лет, Татьяна Троянок – до 12 лет. Два вторых места достались Елена Крамаренко – до 15 лет и Максиму Солдатенко – до 19 лет. Следующий турнир по быстрым шахматам также не оставил волгоградцев без медалей. Так, наши спортсмены завоевали 12 медалей, из них шесть наград принесли воспитанники спортивной школы №20. Первые места заняли Кирилл Романов – до 15 лет, Егор Щепетнов – до 17 лет, София Бандурина – до 15 лет. На втором месте – Артем Тюрин и два третьих места достались Максиму Солдатенко – до 19 лет и Татьяне Троянок – до 19 лет. Спортсмены других школ завоевали три медали. Поддерживает своих воспитанников-чемпионов далеко от дома директор ДЮСШ №20 и президент Волгоградской общественной организации «Федерация шахмат» Илдырым Гасанов. Уже завтра стартует чемпионат ЮФО по классическим шахматам и волгоградские спортсмены надеются отличиться и в этой номинации.

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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...

Общество 02.11.2017 18:21

Главный Дед Мороз России перед новым годом посетит Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, он пробудет в городе-герое 10 и 11 декабря. Главный Дед Мороз России начал свой предновогодний тур из Великого Устюга по городам страны с Владивостока. За  шестьдесят дней он проедет тысячи километров и раздаст тонны подарков. Основная  цель проекта «Путешествие Деда Мороза» под эгидой НТВ - помочь детям с особенностями развития, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей,  и многодетным семьям. Написать письмо Деду Морозу и попросить его о самом сокровенном...
Прочитана: 2372 раз
Расследования 02.11.2017 17:51

Завершено расследование уголовного дела о смерти пациентки на операционном столе у пластического хирурга. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, врач  обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в конце октября прошлого года в клинику обвиняемого обратилась 23-летняя студентка медуниверситета, которая намеревалась с помощью хирургического вмешательства сделать себе коррекцию подбородка. После предварительной консультации с хирургом, являющимся генеральным директором этого медицинского учреждения, пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября 2016 года. В этот день она прибыла в клинику к назначенному ей...
Прочитана: 1094 раз
Общество 02.11.2017 17:11

Эксперимент по подкрашиванию теплоносителя стартовал в Волгограде. Вода, которая поступает в систему теплоснабжения жилых домов,  будет окрашена в зеленый цвет – с помощью безвредного и безопасного красителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», это необходимо для более быстрого и точного обнаружения протечек на трубопроводах и оборудовании, а также проверке целостности теплообменников и системы приготовления ГВС.  В случае, если из «горячего» крана начала поступать вода с зеленым оттенком, необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию либо в районную диспетчерскую тепловых сетей (телефоны указаны на сайте teplovolgograd.ru) для организации работ по устранению протечек. 
Прочитана: 1340 раз
Общество 02.11.2017 16:39

В Волгоградской области расширили перечень подлежащих отмене межмуниципальных маршрутов Попытки частных перевозчиков предотвратить закрытие ряда межмуниципальных маршрутов, запланированное чиновниками администрации Волгоградской области, провалились в ходе обсуждения проекта соответствующего постановления в рамках проведения оценки регулирующего воздействия документа планирования регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгоградской области, более 50 предложений от государственных и частных перевозчиков, а также от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей  поступили в период проведения публичных консультаций. Однако практически все поправки частных перевозчиков  и бизнес-омбудсмена в проект, подготовленный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, были отклонены. В частности, не были поддержаны предложения  об изучении мнения пассажиров...
Прочитана: 2558 раз
Телекурьер 02.11.2017 16:39

Общественное российское телевидение, 1 ноября  2017 г. В Волгоградской области антимонопольная служба проверяет законность повышения тарифа на проезд в маршрутках - вместо 15 рублей билет теперь стоит 25. Речь идёт о посёлке Заря. Рейсы муниципальных автобусов власти там отменили с июня из-за нерентабельности, сообщает ОТР. Сегодня в поселке, в котором живут полторы тысячи человек, остался единственный перевозчик - коммерческая фирма. 
Прочитана: 2643 раз
Общество 02.11.2017 15:57

В администрации Волгограда помогут спасти дом на Тукая от сноса В мэрии Волгограда намерены предпринять меры по узакониванию дома на ул. Тукая, 11. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, будет создана рабочая группа по решению данной проблемы, проведен ряд экспертиз по поводу соответствия жилого строения необходимым нормам, в том числе – правилам пожарной безопасности. Таким образом, в мэрии косвенно подтвердили, что не будут настаивать на выполнении решения суда, вынесенного еще в 2014 году, о сносе дома как незаконной постройки. Между тем, по сведениям информагентства, в истории с домом №11 по ул. Тукая появились любопытные подробности. Так, оказалось, что еще в 2013 году, по сведениям...
Прочитана: 2847 раз
Общество 02.11.2017 15:40

Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов Только после вмешательства судебных приставов представители завода «Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в 24 дома в поселке Металлург. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эти дома остались без тепла в разгар отопительного сезона. Теплоснабжение домов осуществлялось от котельной, принадлежащей АО «ВМК Красный Октябрь».  В октябре 2016 года между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» было заключен  договор  о поставке энергетических ресурсов  в данные дома, согласно которому поставляемый от котельной завода теплоноситель регулярно и без задержек оплачивался концессиями. В нарушение условий договора завод «Красный октябрь» перекрыл задвижку на трубопроводе, осуществляющем подачу...
Прочитана: 6772 раз
Расследования 02.11.2017 15:33 (Обновлено: 02.11.2017 18:01)

Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области 21-летняя местная жительница признана виновной в истязании своей 4-летней дочери.  Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, молодая женщина посчитала, что причиной конфликтов с новым мужем стала ее дочка от первого брака. На этой почве мать систематически стала избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами. Кроме того, на длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам «ставила дочь в угол» на несколько часов, а также помещала не менее чем на 2 часа в стиральную машину. Кроме того,...
Прочитана: 1238 раз
Политика 02.11.2017 15:28

Главный единоросс Волгоградской области ратует за безалкогольные вечера На два часа в сутки сократить продажу алкоголя предложил сегодня на заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя облдумы  озвучил коллегам идею о запрете продажи горячительных напитков  после 21.00. Как известно, в настоящее время на всей территории региона купить спиртное можно до 23.00.  «Во многих регионах, в частности, в Московской области, такие нормы закона очень хорошо и продуктивно работают. Мне кажется, надо об этом подумать», -  поделился мыслями с  коллегами Сергей Горняков. Председатель профильного думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, отвечая сотоварищу по заксобранию,...
Прочитана: 2813 раз
Общество 02.11.2017 14:25

В межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский» состоялось награждение двух жительниц города Камышин - Елены Пучниной  и Елены Бабенко, оказавших активное содействие в раскрытии преступления и задержании преступников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 октября 2017 года в дежурную часть отдела полиции Камышина поступил звонок о том, что двое мужчин, разбив оконное стекло в одном из частных домовладений на улице Менделеева, пытаются похитить находящиеся в доме вещи. Звонившей оказалась Бабенко Елена, которая сообщила всю необходимую информацию для оперативного прибытия нарядов на место преступления. Ее коллега Елена Пучнина на свой телефон засняла сам момент совершения хищения,...
Прочитана: 1769 раз
Экономика 02.11.2017 13:30

Депутаты Волгоградской облдумы дали добро на освобождение от налога на имущество инвесторов, которые приобретают и передают муниципалитетам жилье для детей-сирот. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки в региональный закон о налоге на имущество организаций. Данная мера, как было озвучено на сегодняшнем заседании облдумы,  позволит только до конца года обеспечить 40 детей-сирот новыми квартирами.  Сегодня более 4 тысяч детей-сирот, проживающих в регионе, нуждаются в обеспечении жильем. Тогда как по данным комитета по строительству области, ежегодно кров получают только 160 сирот, остальные вынуждены годами ждать новоселья. В настоящее время вынесено 600 судебных решений об обязании...
Прочитана: 514 раз
Газетный киоск 02.11.2017 13:20

Владимир Горюнов: Влево-вправо никогда не вилял, жил и живу волгоградским футболом «СПОРТ-ТАЙМ», 31 октября 2017 года. Экс-президент «Ротора» Владимир ГОРЮНОВ – целая планета, человек, с именем которого связаны лучшие годы волгоградского футбола. При нем были самые большие победы, еврокубки, эпические баталии с «Манчестер Юнайтед». После расформирования «Ротора» он ушел на второй план и никак не реагировал на то, что вокруг него и его детища – Центра спортивной подготовки по футболу – развернулась настоящая информационная война. На протяжении 10 последних лет он не давал никаких комментариев. И вот решил нарушить молчание ради откровенного интервью для издания «СПОРТ-ТАЙМ». Беседу провели журналисты...
Прочитана: 2199 раз
Общество 02.11.2017 12:42

Волгоградская облдума не обнаружила нарушений законодательства в поступившем ходатайстве о проведении регионального референдума. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания регпарламента. Документы от инициативной группы по проведению всенародного голосования поступили в думу от избиркома региона 25 октября. Законом предусмотрен 20-дневный срок для рассмотрения депутатским корпусом подобных обращений. Дума своим постановлением сегодня дала добро на дальнейшую подготовку к дню голосования. Теперь инициаторам референдума предстоит собрать почти 38 тысяч подписей избирателей, то есть 2% населения региона  в поддержку идеи проведения всенародного голосования. Дата референдума  еще не назначена, но, скорее всего, она придется на выборы президента России, которые состоятся 18 марта...
Прочитана: 5351 раз
Общество 02.11.2017 12:02

Здание городского детско-юношеского центра в Центральном районе Волгограда распахнет свои двери в  первом квартале  нового,  2018 года. В настоящее время  здесь идут работы по монтажу внутренних систем отопления и водопровода, вентиляционных систем, трубопроводов теплотрассы. Продолжаются отделочные работы, завершается благоустройство территории. Как сообщили ИА «Высота 102»  в инспекции госстройнадзора по региону, в ходе проверки ремонтных работ специалисты не выявили нарушений  в смонтированных инженерных системах, пожарной безопасности, установке технологического оборудования.  Напомним, здание построено по индивидуальному проекту, разработанному в 1973-1974 годах институтом «Волгоградгражданпроект». Его авторы – заслуженный архитектор РСФСР Ефим Левитан и архитектор Александр Леушканов.   Решение о реконструкции аварийного здания ГДЮЦа было принято...
Прочитана: 740 раз
Политика 02.11.2017 11:53

Депутат Владимир Ефимов избран председателем аграрного комитета Волгоградской облдумы Только что депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за назначение Владимира Ефимова председателем комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания регпарламента. Кандидатуру нового руководителя комитета внес председатель облдумы Николай Семисотов, который назвал Владимира Ефимова опытным, компетентным, ответственным и достойным депутатом. Решение было принято единогласно. Напомним, кресло руководителя комитета пустовало  почти два месяца после сложения Владимиром Струком депутатских полномочий. Среди претендентов на вакантное место, как уже передавало информагентство, назывались несколько парламентариев, в том числе фермеры – Владимир Левкин, Александр Махин, Михаил Струк и Владимир Ефимов. В настоящее время Ефимов является...
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