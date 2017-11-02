



Отличные результаты показали волгоградцы, принимавшие участие в шахматном первенстве ЮФО, которое проходит в Лоо Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУ ДЮСШ №20, за первые дни чемпионата волгоградские спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 - это награды воспитанников ДЮСШ №20. Так, в первенстве по решению шахматных композиций воспитанники школы завоевали 8 медалей, из них – 4 золота. Победу принесли Максим Романов – до 15 лет, Артем Тюрин – до 11 лет, Яна Косторниченко – до 11 лет, Татьяна Троянок – до 12 лет. Два вторых места достались Елена Крамаренко – до 15 лет и Максиму Солдатенко – до 19 лет. Следующий турнир по быстрым шахматам также не оставил волгоградцев без медалей. Так, наши спортсмены завоевали 12 медалей, из них шесть наград принесли воспитанники спортивной школы №20. Первые места заняли Кирилл Романов – до 15 лет, Егор Щепетнов – до 17 лет, София Бандурина – до 15 лет. На втором месте – Артем Тюрин и два третьих места достались Максиму Солдатенко – до 19 лет и Татьяне Троянок – до 19 лет. Спортсмены других школ завоевали три медали. Поддерживает своих воспитанников-чемпионов далеко от дома директор ДЮСШ №20 и президент Волгоградской общественной организации «Федерация шахмат» Илдырым Гасанов. Уже завтра стартует чемпионат ЮФО по классическим шахматам и волгоградские спортсмены надеются отличиться и в этой номинации.



