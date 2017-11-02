Два декабрьских дня главный волшебник России проведет в Волгограде

Главный Дед Мороз России перед новым годом посетит Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, он пробудет в городе-герое 10 и 11 декабря. Главный Дед Мороз России начал свой предновогодний тур из Великого Устюга по городам страны с Владивостока. За шестьдесят дней он проедет тысячи километров и раздаст тонны подарков.

Основная цель проекта «Путешествие Деда Мороза» под эгидой НТВ - помочь детям с особенностями развития, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей, и многодетным семьям. Написать письмо Деду Морозу и попросить его о самом сокровенном может каждый житель нашей большой страны. Заявки принимаются на сайте НТВ.

В Волгограде главный волшебник страны посетит детско-юношеский центр в Ворошиловском районе, где обучаются дети с ограниченными возможностями, а также встретится на главной площади с юными волгоградцами, отправившими письма на почту Деда Мороза.

В прошлом году сказочному герою с бородой пришло более 20 тысяч писем от детей и взрослых. Следить за приключениями дедушки можно с помощью официальной группы в социальных сетях, а также на сайте Деда Мороза.