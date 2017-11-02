Смотрите сегодня в программе: вопросы к правильности региональной бюджетной политики возникли у депутатов областной думы в связи с данными об оттоке молодежи из Волгограда. Из вредности?: только после решения суда «зарубежный» совет директоров завода «Красный Октябрь» позволил начать подачу тепла в дома поселка Металлургов. Машина подготовки первого регионального референдума о времени набирает обороты: документы прошли законодательный фильтр. Администрация Волгограда больше не хочет сносить жилой дом на улице Тукая: собственникам квартир помогут узаконить строение.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.



