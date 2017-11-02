В батареи квартир волгоградцев закачают зеленую воду

Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области 21-летняя местная жительница признана виновной в истязании своей 4-летней дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, молодая женщина посчитала, что причиной конфликтов с новым мужем стала ее дочка от первого брака. На этой почве мать систематически стала избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами. Кроме того, на длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам «ставила дочь в угол» на несколько часов, а также помещала не менее чем на 2 часа в стиральную машину. Кроме того,...

Прочитана: 1238 раз