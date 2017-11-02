«ЕвроХим» помогает талантливой молодежи





«МХК «ЕвроХим» реализует в городах присутствия своих предприятий специальные программы, направленные на развитие научного и творческого потенциала подрастающего поколения.

В Котельниково последовательную программу поддержки талантливых детей и молодежи осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Большую работу в этом направлении ведет созданный на предприятии Учебный центр, сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Стимул к получению знаний об окружающем мире маленькие котельниковцы получают еще в детских садах. Молодые специалисты компании проводят с детьми познавательные занятия, на которых рассказывают о том, как интересно устроен окружающий мир, помогают ребятам в работе на опытных участках и выращивают овощи, цветы.

Для котельниковских школьников компания организует научные и творческие конкурсы, во время которых ребята работают над научными проектами, затрагивающим аспекты производства Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Во время уроков профессиональной ориентации школьники узнают о важности профессий, востребованных на предприятии.Юноши и девушки, добившиеся успехов в профильных предметах, получают от компании целевое направление на обучение в лучших вузах страны, и приходят на предприятие молодыми специалистами.

Так, в 2017 году свой трудовой путь на «ЕвроХим-ВолгаКалии» начали 13 выпускников вузов. Всего же за 9 лет благодаря программе «Школа-вуз-предприятие» перспективную специальность с возможностью дальнейшего карьерного и личностного роста получили 59 выпускников котельниковских школ.

Бесплатное углубленное дополнительное образование в области точных и естественных наук могут получить дети в Невинномысске, где благотворительный фонд основного акционера компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко основал Центр детского научного и инженерно-технического творчества.

«Центры научного и инженерно-технического творчества создаются нами для того, чтобы помочь ребятам из небольших российских городов раскрыть свой интеллектуальный и личностный потенциал, дать им возможность поверить в себя, в свои силы. А знания, которые получат здесь сегодняшние школьники, в будущем станут основой их личных успехов и успехов всей российской науки», – уточнил Андрей Мельниченко на торжественной церемонии открытия Центра.

В Центре ребята смогут получить углубленные знания по химии и математики, а во втором полугодии 2017-2018 учебного года список дисциплин расширят «физика» и «инженерно-техническое творчество». В дальнейшем планируется добавить астрономию, информатику и программирование.

Важной составляющей программы Фонда по поддержке одарённых школьников выступает система «социальных лифтов». В Центрах будет организована проектная деятельность, участие в выездных школах и олимпиадах. В течение всего периода обучения информация об успехах ребенка будет собираться и анализироваться: лучшим ученикам Фонд будет выплачивать стипендии в выбранных ими вузах. После окончания вузов перед ними откроются возможности трудоустройства в компаниях-учредителях Фонда – «ЕвроХим», СУЭК и СГК.

Подобные Центры формируются во всех регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СГК и СУЭК.



