На мусорном полигоне «Комус» вырыли «экологическую дыру» для жителей Волгоградской области





Общественная организация «Зеленый патруль» подтвердила ранее выявленные шокирующие факты на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области, который принадлежит компании «Кормус». Как рассказали ИА «Высота 102» активисты организации, в связи с превышением более чем в два раза объема ТБО на полигоне для продления срока его эксплуатации отходы сегодня прячут в огромном углублении, которое выкопали внутри объекта. По данным экологов, оно не имеет защитного экрана, в связи с чем вредные токсичные вещества попадают напрямую в грунтовые воды.





Впервые такое углубление, зафиксированное на видео с высоты птичьего полета, вызвало опасения экологов-общественников в декабре прошлого года. Сегодня подозрения подтвердились – огромная яма практически заполнена отходами. Зеленые активисты считают данные действия созданием «экологической дыры» для жителей Светлоярского района и акцентируют - данный факт может привести к необратимым последствиям.

«В связи с тем, что вредные токсичные вещества напрямую могут попадать в грунтовые воды – действия компании могут стать источником серьезного заражения, - комментирует руководитель регионального отделения «Зеленый патруль» Ярослав Князев. – Хочется обратить внимание природоохранных структур на эти вопиющие нарушения и в срочном порядке приостановить деятельность этого объекта, привлечь к административной ответственности виновных лиц и заставить ликвидировать последствия этого серьезного нарушения».





Дежурили на данном объекте общественники в течение двух дней. Не исключено, что отходы с захламленных «Комусом» соседних участков, которые по решению суда должны быть освобождены от мусора до 5 ноября, размещаются, в том числе, и в том же злополучном углублении.

Более того, несмотря на то, что объемы свезенных на полигон отходов зашкаливают, что подтверждается административными проверками территориальных управлений Росреестра, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, и выходом его «за края» своей территории, на мусорном полигоне весьма оживленно. В день на объект заезжают сотни единиц спецтехники. Общественники бьют тревогу и обращают внимание экологических структур на происходящее.







