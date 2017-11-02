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Здравоохранение
 03.11.2017 08:18

Жители Волгоградской области получили более 600 виртуальных больничных

С 1 июля в регионе выдано 605 листков нетрудоспособности в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении  фонда социального страхования, первое место по выдаче ЭЛН занимает больница №15 самого южного и отдаленного района города. С начала реализации проекта данным учреждением оформлено 170 электронных больничных. За ним   следует поликлиника №4 и Николаевская ЦРБ, с небольшим разрывом - Даниловская ЦРБ. Эти учреждения на практике оценили легкость оформления больничных онлайн. По словам участников, на запрос бланка из ФСС и его оформление тратится максимум 1 минута.
На сегодняшний день в 65 медорганизациях региона вместо стандартного голубого бланка можно получить только номер электронного больничного (ЭЛН): пациенту распечатывается талон с номером ЭЛН и датами освобождения от работы. В отличие от бумажного больничного талон можно свернуть, не боясь помять, положить в кошелек или карман.
Волгоградские работодатели, в свою очередь, тоже оценили преимущества ЭЛН. Уже 611 организаций готовы принять и оплатить электронный листок нетрудоспособности от своих сотрудников. При использовании ЭЛН страхователь минимализирует риски принять к оплате больничный, оформленный с нарушением, т.к. программа не пропускает такие бланки. И работодатель, и работник всегда могут получить актуальную информацию об ЭЛН через онлайн-сервис www.cabinets.fss.ru.

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Общество 02.11.2017 18:21

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Спорт 02.11.2017 18:12

Воспитанники волгоградской спортивной школы отличились на шахматном чемпионате ЮФО Отличные результаты показали волгоградцы, принимавшие участие в шахматном первенстве ЮФО, которое проходит в Лоо Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУ ДЮСШ №20, за первые дни чемпионата волгоградские спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 - это награды воспитанников ДЮСШ №20. Так, в первенстве по решению шахматных композиций воспитанники школы завоевали 8 медалей, из них – 4 золота. Победу принесли Максим Романов – до 15 лет, Артем Тюрин – до 11 лет, Яна Косторниченко – до 11 лет, Татьяна Троянок – до 12 лет. Два вторых места достались Елена Крамаренко – до 15 лет и Максиму...
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Расследования 02.11.2017 17:51

Завершено расследование уголовного дела о смерти пациентки на операционном столе у пластического хирурга. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, врач  обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в конце октября прошлого года в клинику обвиняемого обратилась 23-летняя студентка медуниверситета, которая намеревалась с помощью хирургического вмешательства сделать себе коррекцию подбородка. После предварительной консультации с хирургом, являющимся генеральным директором этого медицинского учреждения, пациентке было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября 2016 года. В этот день она прибыла в клинику к назначенному ей...
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Общество 02.11.2017 17:11

Эксперимент по подкрашиванию теплоносителя стартовал в Волгограде. Вода, которая поступает в систему теплоснабжения жилых домов,  будет окрашена в зеленый цвет – с помощью безвредного и безопасного красителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», это необходимо для более быстрого и точного обнаружения протечек на трубопроводах и оборудовании, а также проверке целостности теплообменников и системы приготовления ГВС.  В случае, если из «горячего» крана начала поступать вода с зеленым оттенком, необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию либо в районную диспетчерскую тепловых сетей (телефоны указаны на сайте teplovolgograd.ru) для организации работ по устранению протечек. 
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Общество 02.11.2017 16:39

В Волгоградской области расширили перечень подлежащих отмене межмуниципальных маршрутов Попытки частных перевозчиков предотвратить закрытие ряда межмуниципальных маршрутов, запланированное чиновниками администрации Волгоградской области, провалились в ходе обсуждения проекта соответствующего постановления в рамках проведения оценки регулирующего воздействия документа планирования регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгоградской области, более 50 предложений от государственных и частных перевозчиков, а также от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей  поступили в период проведения публичных консультаций. Однако практически все поправки частных перевозчиков  и бизнес-омбудсмена в проект, подготовленный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, были отклонены. В частности, не были поддержаны предложения  об изучении мнения пассажиров...
Прочитана: 3706 раз
Телекурьер 02.11.2017 16:39

Общественное российское телевидение, 1 ноября  2017 г. В Волгоградской области антимонопольная служба проверяет законность повышения тарифа на проезд в маршрутках - вместо 15 рублей билет теперь стоит 25. Речь идёт о посёлке Заря. Рейсы муниципальных автобусов власти там отменили с июня из-за нерентабельности, сообщает ОТР. Сегодня в поселке, в котором живут полторы тысячи человек, остался единственный перевозчик - коммерческая фирма. 
Прочитана: 3715 раз
Общество 02.11.2017 15:57

В администрации Волгограда помогут спасти дом на Тукая от сноса В мэрии Волгограда намерены предпринять меры по узакониванию дома на ул. Тукая, 11. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, будет создана рабочая группа по решению данной проблемы, проведен ряд экспертиз по поводу соответствия жилого строения необходимым нормам, в том числе – правилам пожарной безопасности. Таким образом, в мэрии косвенно подтвердили, что не будут настаивать на выполнении решения суда, вынесенного еще в 2014 году, о сносе дома как незаконной постройки. Между тем, по сведениям информагентства, в истории с домом №11 по ул. Тукая появились любопытные подробности. Так, оказалось, что еще в 2013 году, по сведениям...
Прочитана: 3464 раз
Общество 02.11.2017 15:40

Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов Только после вмешательства судебных приставов представители завода «Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в 24 дома в поселке Металлург. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эти дома остались без тепла в разгар отопительного сезона. Теплоснабжение домов осуществлялось от котельной, принадлежащей АО «ВМК Красный Октябрь».  В октябре 2016 года между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» было заключен  договор  о поставке энергетических ресурсов  в данные дома, согласно которому поставляемый от котельной завода теплоноситель регулярно и без задержек оплачивался концессиями. В нарушение условий договора завод «Красный октябрь» перекрыл задвижку на трубопроводе, осуществляющем подачу...
Прочитана: 7787 раз
Расследования 02.11.2017 15:33 (Обновлено: 02.11.2017 18:01)

Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области 21-летняя местная жительница признана виновной в истязании своей 4-летней дочери.  Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, молодая женщина посчитала, что причиной конфликтов с новым мужем стала ее дочка от первого брака. На этой почве мать систематически стала избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами. Кроме того, на длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам «ставила дочь в угол» на несколько часов, а также помещала не менее чем на 2 часа в стиральную машину. Кроме того,...
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Политика 02.11.2017 15:28

Главный единоросс Волгоградской области ратует за безалкогольные вечера На два часа в сутки сократить продажу алкоголя предложил сегодня на заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя облдумы  озвучил коллегам идею о запрете продажи горячительных напитков  после 21.00. Как известно, в настоящее время на всей территории региона купить спиртное можно до 23.00.  «Во многих регионах, в частности, в Московской области, такие нормы закона очень хорошо и продуктивно работают. Мне кажется, надо об этом подумать», -  поделился мыслями с  коллегами Сергей Горняков. Председатель профильного думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, отвечая сотоварищу по заксобранию,...
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