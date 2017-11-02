Жители Волгоградской области получили более 600 виртуальных больничных

С 1 июля в регионе выдано 605 листков нетрудоспособности в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении фонда социального страхования, первое место по выдаче ЭЛН занимает больница №15 самого южного и отдаленного района города. С начала реализации проекта данным учреждением оформлено 170 электронных больничных. За ним следует поликлиника №4 и Николаевская ЦРБ, с небольшим разрывом - Даниловская ЦРБ. Эти учреждения на практике оценили легкость оформления больничных онлайн. По словам участников, на запрос бланка из ФСС и его оформление тратится максимум 1 минута.

На сегодняшний день в 65 медорганизациях региона вместо стандартного голубого бланка можно получить только номер электронного больничного (ЭЛН): пациенту распечатывается талон с номером ЭЛН и датами освобождения от работы. В отличие от бумажного больничного талон можно свернуть, не боясь помять, положить в кошелек или карман.

Волгоградские работодатели, в свою очередь, тоже оценили преимущества ЭЛН. Уже 611 организаций готовы принять и оплатить электронный листок нетрудоспособности от своих сотрудников. При использовании ЭЛН страхователь минимализирует риски принять к оплате больничный, оформленный с нарушением, т.к. программа не пропускает такие бланки. И работодатель, и работник всегда могут получить актуальную информацию об ЭЛН через онлайн-сервис www.cabinets.fss.ru.



