Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области 21-летняя местная жительница признана виновной в истязании своей 4-летней дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, молодая женщина посчитала, что причиной конфликтов с новым мужем стала ее дочка от первого брака. На этой почве мать систематически стала избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами. Кроме того, на длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам «ставила дочь в угол» на несколько часов, а также помещала не менее чем на 2 часа в стиральную машину. Кроме того, судом установлены факты оставления девочки в холодное время года на улице в течение всего дня, с запретом заходить в дом и ограничением в питании. Расследование уголовного дела проводилось МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину подсудимая признала.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о лишении ее родительских прав в отношении дочери. При этом в настоящее время не завершен судебный процесс по лишению женщины родительских прав в отношении второго малолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.











