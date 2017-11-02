|Расследования
|02.11.2017 15:33
В Волгоградской области за издевательства над 4-летней дочерью женщину отправили в колонию
Приговором Новоаннинского районного суда Волгоградской области 21-летняя местная жительница признана виновной в истязании своей 4-летней дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, молодая женщина посчитала, что причиной конфликтов с новым мужем стала ее дочка от первого брака. На этой почве мать систематически стала избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами. Кроме того, на длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам «ставила дочь в угол» на несколько часов, а также помещала не менее чем на 2 часа в стиральную машину. Кроме того, судом установлены факты оставления девочки в холодное время года на улице в течение всего дня, с запретом заходить в дом и ограничением в питании. Расследование уголовного дела проводилось МрСО СУ СК России по Волгоградской области.Вину подсудимая признала.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о лишении ее родительских прав в отношении дочери. При этом в настоящее время не завершен судебный процесс по лишению женщины родительских прав в отношении второго малолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|02.11.2017 16:39
Попытки частных перевозчиков предотвратить закрытие ряда межмуниципальных маршрутов, запланированное чиновниками администрации Волгоградской области, провалились в ходе обсуждения проекта соответствующего постановления в рамках проведения оценки регулирующего воздействия документа планирования регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгоградской области, более 50 предложений от государственных и частных перевозчиков, а также от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей поступили в период проведения публичных консультаций. Однако практически все поправки частных перевозчиков и бизнес-омбудсмена в проект, подготовленный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, были отклонены. В частности, не были поддержаны предложения об изучении мнения пассажиров...
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|Телекурьер
|02.11.2017 16:39
Общественное российское телевидение, 1 ноября 2017 г. В Волгоградской области антимонопольная служба проверяет законность повышения тарифа на проезд в маршрутках - вместо 15 рублей билет теперь стоит 25. Речь идёт о посёлке Заря. Рейсы муниципальных автобусов власти там отменили с июня из-за нерентабельности, сообщает ОТР. Сегодня в поселке, в котором живут полторы тысячи человек, остался единственный перевозчик - коммерческая фирма.
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|Общество
|02.11.2017 15:57
В мэрии Волгограда намерены предпринять меры по узакониванию дома на ул. Тукая, 11. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, будет создана рабочая группа по решению данной проблемы, проведен ряд экспертиз по поводу соответствия жилого строения необходимым нормам, в том числе – правилам пожарной безопасности. Таким образом, в мэрии косвенно подтвердили, что не будут настаивать на выполнении решения суда, вынесенного еще в 2014 году, о сносе дома как незаконной постройки. Между тем, по сведениям информагентства, в истории с домом №11 по ул. Тукая появились любопытные подробности. Так, оказалось, что еще в 2013 году, по сведениям...
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|Общество
|02.11.2017 15:40
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов
Только после вмешательства судебных приставов представители завода «Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в 24 дома в поселке Металлург. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эти дома остались без тепла в разгар отопительного сезона. Теплоснабжение домов осуществлялось от котельной, принадлежащей АО «ВМК Красный Октябрь». В октябре 2016 года между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» было заключен договор о поставке энергетических ресурсов в данные дома, согласно которому поставляемый от котельной завода теплоноситель регулярно и без задержек оплачивался концессиями. В нарушение условий договора завод «Красный октябрь» перекрыл задвижку на трубопроводе, осуществляющем подачу...
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|Политика
|02.11.2017 15:28
На два часа в сутки сократить продажу алкоголя предложил сегодня на заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя облдумы озвучил коллегам идею о запрете продажи горячительных напитков после 21.00. Как известно, в настоящее время на всей территории региона купить спиртное можно до 23.00. «Во многих регионах, в частности, в Московской области, такие нормы закона очень хорошо и продуктивно работают. Мне кажется, надо об этом подумать», - поделился мыслями с коллегами Сергей Горняков. Председатель профильного думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, отвечая сотоварищу по заксобранию,...
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|Общество
|02.11.2017 14:25
В межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский» состоялось награждение двух жительниц города Камышин - Елены Пучниной и Елены Бабенко, оказавших активное содействие в раскрытии преступления и задержании преступников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 октября 2017 года в дежурную часть отдела полиции Камышина поступил звонок о том, что двое мужчин, разбив оконное стекло в одном из частных домовладений на улице Менделеева, пытаются похитить находящиеся в доме вещи. Звонившей оказалась Бабенко Елена, которая сообщила всю необходимую информацию для оперативного прибытия нарядов на место преступления. Ее коллега Елена Пучнина на свой телефон засняла сам момент совершения хищения,...
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|Экономика
|02.11.2017 13:30
Депутаты Волгоградской облдумы дали добро на освобождение от налога на имущество инвесторов, которые приобретают и передают муниципалитетам жилье для детей-сирот. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки в региональный закон о налоге на имущество организаций. Данная мера, как было озвучено на сегодняшнем заседании облдумы, позволит только до конца года обеспечить 40 детей-сирот новыми квартирами. Сегодня более 4 тысяч детей-сирот, проживающих в регионе, нуждаются в обеспечении жильем. Тогда как по данным комитета по строительству области, ежегодно кров получают только 160 сирот, остальные вынуждены годами ждать новоселья. В настоящее время вынесено 600 судебных решений об обязании...
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|Газетный киоск
|02.11.2017 13:20
«СПОРТ-ТАЙМ», 31 октября 2017 года. Экс-президент «Ротора» Владимир ГОРЮНОВ – целая планета, человек, с именем которого связаны лучшие годы волгоградского футбола. При нем были самые большие победы, еврокубки, эпические баталии с «Манчестер Юнайтед». После расформирования «Ротора» он ушел на второй план и никак не реагировал на то, что вокруг него и его детища – Центра спортивной подготовки по футболу – развернулась настоящая информационная война. На протяжении 10 последних лет он не давал никаких комментариев. И вот решил нарушить молчание ради откровенного интервью для издания «СПОРТ-ТАЙМ». Беседу провели журналисты...
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|Общество
|02.11.2017 12:42
Волгоградская облдума не обнаружила нарушений законодательства в поступившем ходатайстве о проведении регионального референдума. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания регпарламента. Документы от инициативной группы по проведению всенародного голосования поступили в думу от избиркома региона 25 октября. Законом предусмотрен 20-дневный срок для рассмотрения депутатским корпусом подобных обращений. Дума своим постановлением сегодня дала добро на дальнейшую подготовку к дню голосования. Теперь инициаторам референдума предстоит собрать почти 38 тысяч подписей избирателей, то есть 2% населения региона в поддержку идеи проведения всенародного голосования. Дата референдума еще не назначена, но, скорее всего, она придется на выборы президента России, которые состоятся 18 марта...
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|Общество
|02.11.2017 12:02
Здание городского детско-юношеского центра в Центральном районе Волгограда распахнет свои двери в первом квартале нового, 2018 года. В настоящее время здесь идут работы по монтажу внутренних систем отопления и водопровода, вентиляционных систем, трубопроводов теплотрассы. Продолжаются отделочные работы, завершается благоустройство территории. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по региону, в ходе проверки ремонтных работ специалисты не выявили нарушений в смонтированных инженерных системах, пожарной безопасности, установке технологического оборудования. Напомним, здание построено по индивидуальному проекту, разработанному в 1973-1974 годах институтом «Волгоградгражданпроект». Его авторы – заслуженный архитектор РСФСР Ефим Левитан и архитектор Александр Леушканов. Решение о реконструкции аварийного здания ГДЮЦа было принято...
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|Политика
|02.11.2017 11:53
Только что депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за назначение Владимира Ефимова председателем комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания регпарламента. Кандидатуру нового руководителя комитета внес председатель облдумы Николай Семисотов, который назвал Владимира Ефимова опытным, компетентным, ответственным и достойным депутатом. Решение было принято единогласно. Напомним, кресло руководителя комитета пустовало почти два месяца после сложения Владимиром Струком депутатских полномочий. Среди претендентов на вакантное место, как уже передавало информагентство, назывались несколько парламентариев, в том числе фермеры – Владимир Левкин, Александр Махин, Михаил Струк и Владимир Ефимов. В настоящее время Ефимов является...
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|Расследования
|02.11.2017 11:50 (Обновлено: 02.11.2017 13:14)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он подозревается в присвоении бюджетных средств, совершенном с использованием служебного положения. По данным следствия, в период исполнения своих полномочий подозреваемый на законных основаниях регулярно получал из кассы Волжской городской думы деньги для исполнения наказов и обращений избирателей. В конце июля 2014 года к народному избраннику обратился директор муниципальной гимназии с просьбой оказать образовательному учреждению депутатскую помощь и приобрести компьютерную и мультимедийную технику, необходимую для эффективного и результативного образовательного процесса. Выполняя этот наказ,...
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|Расследования
|02.11.2017 10:13
Фигурант дела о скандальной продаже школы в Волгоградской области пытался спасти свой дом мнимой сделкой
Вступило в законную силу решение суда, расценившего реализацию недвижимого имущества, на которое в порядке обеспечения иска прокуратуры наложен арест, как мнимую сделку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Волжского городского суда Андрей Уваров в сговоре с другими лицами признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 25 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По иску прокурора Волжского указанная сумма судом была взыскана солидарно с Уварова и других ответчиков. В порядке обеспечения иска прокурора на недвижимое имущество, принадлежащее указанному лицу (квартиру, земельный участок, дом) судом был наложен арест. При этом один из знакомых Уварова обратился...
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|Экономика
|02.11.2017 09:39 (Обновлено: 02.11.2017 12:06)
На XXV международном фестивале «Зодчество» в Москве Волгоградская область стала одним из победителей в конкурсной номинации «Реализованные проекты благоустройства», получив премию «Серебряный знак». Как уже сообщало ИА «Высота 102», единственным жилым комплексом, который представлял регион в столице, стал «Бейкер стрит» с проектом благоустройства пруда и прилегающей территории. Напомним, два года назад застройщик ЖК «Бейкер стрит», ГК «Волгострой», выступил с инициативой обустроить пруд и прилегающую территорию. В итоге на месте заброшенного пустыря появилась просторная площадка, беговая дорожка, зона для занятий спортом, уютная беседка. Берега пруда засеяны газоном, есть освещение, комфортный спуск...
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|Общество
|02.11.2017 08:38
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района г. Волгограда» не расплатилось полностью с коммерческой организацией за выполненные работы по восстановлению ограждения территории учреждения. Согласно контракта, заключенного на сумму более 950 тыс. рублей, оплата исполнителю была произведена частично, задолженность составила более 600 тыс. рублей. При этом работы по данному контракту были выполнены в полном объеме еще в июле 2016 года. В этой связи прокуратура Кировского района г.Волгограда в адрес руководителя учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к погашению имеющейся задолженности. В настоящее время денежные средства за выполненные...
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2 ноября 16:39
2 ноября 15:40
2 ноября 15:33
В Волгоградской области за издевательства над 4-летней дочерью женщину отправили в колонию 3
2 ноября 13:30
2 ноября 11:53
2 ноября 11:50
2 ноября 10:13
2 ноября 09:39
2 ноября 08:24
2 ноября 08:01
2 ноября 05:50
Расследования
2 ноября 15:33
В Волгоградской области за издевательства над 4-летней дочерью женщину отправили в колонию 3
2 ноября 11:50
2 ноября 10:13
1 ноября 16:35
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