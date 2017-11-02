В администрации Волгограда помогут спасти дом на Тукая от сноса









В мэрии Волгограда намерены предпринять меры по узакониванию дома на ул. Тукая, 11. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, будет создана рабочая группа по решению данной проблемы, проведен ряд экспертиз по поводу соответствия жилого строения необходимым нормам, в том числе – правилам пожарной безопасности. Таким образом, в мэрии косвенно подтвердили, что не будут настаивать на выполнении решения суда, вынесенного еще в 2014 году, о сносе дома как незаконной постройки. Между тем, по сведениям информагентства, в истории с домом №11 по ул. Тукая появились любопытные подробности. Так, оказалось, что еще в 2013 году, по сведениям Росеестра, на дом №11 по ул. Тукая, которым владел Иван Евдокимов, было наложено обременение. То есть с этим имуществом было запрещено совершать какие-либо сделки. Запрет на операции с домом был наложен Дзержинским районным судом Волгограда, когда администрация района вышла в суд с иском о признании данной постройки незаконной. На тот момент никаких собственников в доме, как следует из документа, не значилось. Однако, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы. То есть, по сути, суд выносил решение о сносе дома, не подозревая, что там уже живут люди. Каким образом собственнику удалось реализовать квартиры покупателям в период действия обременения, почему госструктуры зарегистрировали право собственности, игнорируя действующее обременение – это вопросы, на которые пока нет ответа.

Между тем, как уже сообщало информагентство, накануне Дзержинский районный суд Волгограда оставил без рассмотрения иск администрации города о выселении жильцов из дома №11 по ул. Тукая в связи с тем, что представители мэрии второй раз не явились на заседание.

Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома, началась в 2014 году. Суд принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие либо регистрационные действия в отношении квартир». Но, когда жильцы обратились с апелляционной жалобой о восстановлении сроков на решение Дзержинского районного суда города Волгограда, к участию в котором их не привлекали, хотя на тот момент они уже являлись законными собственниками квартир в этом доме, Дзержинский районный суд отказал в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года. Накануне люди признались, что все равно будут жить в тревоге, ведь решение о сносе дома не отменено.







