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Политика
 02.11.2017 15:28

Главный единоросс Волгоградской области ратует за безалкогольные вечера


На два часа в сутки сократить продажу алкоголя предложил сегодня на заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя облдумы  озвучил коллегам идею о запрете продажи горячительных напитков  после 21.00. Как известно, в настоящее время на всей территории региона купить спиртное можно до 23.00. 
«Во многих регионах, в частности, в Московской области, такие нормы закона очень хорошо и продуктивно работают. Мне кажется, надо об этом подумать», -  поделился мыслями с  коллегами Сергей Горняков. Председатель профильного думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, отвечая сотоварищу по заксобранию, предложил обсудить данную инициативу в рамках заседаний комитета.
Градус настроения коллег своим неожиданным пассажем Горняков поднял в ходе обсуждения поправок в закон о регулировании продажи алкоголя на территории Волгоградской области. Дума в итоге проголосовала в первом чтении за введение запрета на торговлю спиртным в торговых точках, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома. Предусматривает законодательное новшество и ограничение продажи алкоголя в праздничные дни: 25 января – в День российского студенчества; 1 июня – в Международный день защиты детей; 27 июня – в День молодежи; 1 сентября – в День знаний.  Ранее также звучало предложение наложить табу на реализацию алкоголя 9 мая, однако общественные и ветеранские организации,  с которыми посовещались депутаты, такую идею отвергли.
Депутат Михаил Таранцов поинтересовался у авторов проекта, в связи с чем норму закона о запрете торговли алкоголем в жилых дворах  предлагается не применять к тем коммерсантам, у которых срок действия лицензии на продажу спиртных напитков не истек. «Смысл закона выхолащивается – как работали эти торговые точки, так и будут работать»,  - полагает парламентарий. Вместе с тем, Руслан Шарифов такой подход считает справедливым, поскольку предприниматели заплатили деньги за выданную им комитетом по промышленности и торговли лицензию. «Чтобы поддержать малый  и средний бизнес в каком-то вопросе мы считаем правильным дать им возможность доработать до окончания срока их лицензий», -  ответил Шарифов.
Небезучастность к теме продажи веселящих напитков проявила и Волжская городская дума, которая направила в областной парламент свое предложение – наложить полный запрет на продажу  алкоголя в магазинах, размещенных на первых этажах жилых домов. Глава думского комитета по экономической политике Шарифов пообещал, что в рамках второго чтения законопроекта данная инициатива будет рассмотрена. 

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Расследования 02.11.2017 10:13

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Общество 02.11.2017 08:38

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района г. Волгограда»  не расплатилось полностью с коммерческой организацией за выполненные работы по восстановлению ограждения территории учреждения. Согласно контракта, заключенного на сумму более 950 тыс.  рублей, оплата исполнителю  была произведена частично, задолженность составила более 600 тыс. рублей. При этом работы по данному контракту были выполнены в полном объеме еще в  июле 2016 года. В этой связи прокуратура Кировского района г.Волгограда в адрес руководителя учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к погашению имеющейся задолженности. В настоящее время денежные средства за выполненные...
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Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные делаКомментарии30
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ГК «Волгострой»: к благоустройству подходим творчески
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