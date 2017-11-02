Главный единоросс Волгоградской области ратует за безалкогольные вечера





На два часа в сутки сократить продажу алкоголя предложил сегодня на заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя облдумы озвучил коллегам идею о запрете продажи горячительных напитков после 21.00. Как известно, в настоящее время на всей территории региона купить спиртное можно до 23.00.

«Во многих регионах, в частности, в Московской области, такие нормы закона очень хорошо и продуктивно работают. Мне кажется, надо об этом подумать», - поделился мыслями с коллегами Сергей Горняков. Председатель профильного думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов, отвечая сотоварищу по заксобранию, предложил обсудить данную инициативу в рамках заседаний комитета.

Градус настроения коллег своим неожиданным пассажем Горняков поднял в ходе обсуждения поправок в закон о регулировании продажи алкоголя на территории Волгоградской области. Дума в итоге проголосовала в первом чтении за введение запрета на торговлю спиртным в торговых точках, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома. Предусматривает законодательное новшество и ограничение продажи алкоголя в праздничные дни: 25 января – в День российского студенчества; 1 июня – в Международный день защиты детей; 27 июня – в День молодежи; 1 сентября – в День знаний. Ранее также звучало предложение наложить табу на реализацию алкоголя 9 мая, однако общественные и ветеранские организации, с которыми посовещались депутаты, такую идею отвергли.

Депутат Михаил Таранцов поинтересовался у авторов проекта, в связи с чем норму закона о запрете торговли алкоголем в жилых дворах предлагается не применять к тем коммерсантам, у которых срок действия лицензии на продажу спиртных напитков не истек. «Смысл закона выхолащивается – как работали эти торговые точки, так и будут работать», - полагает парламентарий. Вместе с тем, Руслан Шарифов такой подход считает справедливым, поскольку предприниматели заплатили деньги за выданную им комитетом по промышленности и торговли лицензию. «Чтобы поддержать малый и средний бизнес в каком-то вопросе мы считаем правильным дать им возможность доработать до окончания срока их лицензий», - ответил Шарифов.

Небезучастность к теме продажи веселящих напитков проявила и Волжская городская дума, которая направила в областной парламент свое предложение – наложить полный запрет на продажу алкоголя в магазинах, размещенных на первых этажах жилых домов. Глава думского комитета по экономической политике Шарифов пообещал, что в рамках второго чтения законопроекта данная инициатива будет рассмотрена.



