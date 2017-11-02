В межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский» состоялось награждение двух жительниц города Камышин - Елены Пучниной и Елены Бабенко, оказавших активное содействие в раскрытии преступления и задержании преступников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 октября 2017 года в дежурную часть отдела полиции Камышина поступил звонок о том, что двое мужчин, разбив оконное стекло в одном из частных домовладений на улице Менделеева, пытаются похитить находящиеся в доме вещи. Звонившей оказалась Бабенко Елена, которая сообщила всю необходимую информацию для оперативного прибытия нарядов на место преступления. Ее коллега Елена Пучнина на свой телефон засняла сам момент совершения хищения, что явилось дополнительным доказательством причастности подозреваемых к совершенному преступлению. Прибывшие на место происшествия наряды полиции и Росгвардии по «горячим следам» задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя и его 34-летнего также ранее судимого знакомого. У них было изъято похищенное из квартиры имущество. Благодаря неравнодушию жительниц Камышина стало возможным задержание преступников на месте преступления и возвращение похищенного владельцам.

Сегодня начальник Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» подполковник полиции Дмитрий Крупецкий, вручив благодарственные письма, поблагодарил камышанок за активную гражданскую позицию, проявленное неравнодушие и оказанное содействие органам внутренних дел.



