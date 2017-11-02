



Только после вмешательства судебных приставов представители завода «Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в 24 дома в поселке Металлург. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эти дома остались без тепла в разгар отопительного сезона. Теплоснабжение домов осуществлялось от котельной, принадлежащей АО «ВМК Красный Октябрь». В октябре 2016 года между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» было заключен договор о поставке энергетических ресурсов в данные дома, согласно которому поставляемый от котельной завода теплоноситель регулярно и без задержек оплачивался концессиями. В нарушение условий договора завод «Красный октябрь» перекрыл задвижку на трубопроводе, осуществляющем подачу тепловой энергии в 22 дома. С началом старта отопительного сезона коммунальные службы города открыли данную задвижку, чтобы обеспечить горожан теплом, однако руководство завода вновь перекрыли тепло. Такие «качели» происходили практически ежедневно. При этом изменение положения задвижки приводило к постоянным перебоям в подаче отопления в дома. Подачу тепла удалось возобновить только по решению суда. Администрацией города совместно с прокуратурой был подан иск в адрес руководства завода с требованием обеспечить подачу теплоснабжения в многоквартирные дома. Суд принял сторону города, сегодня служба судебных приставов вручила руководителям завода судебное решение, после чего задвижка, препятствующая подаче ресурса в дома, была открыта. Более того, проблемы с теплоснабжением возникли и еще у трех квартир в домах поселка Металлургов, получающих тепло по отдельному трубопроводу от той же заводской котельной. Запорная арматура на данном трубопроводе установлена на территории завода. После вручения судебного решения эта задвижка также была открыта. Как рассказали участники "спецоперации" по возвращению тепла в квартиры волгоградцев, к решению о закрытии задвижки могут быть причастны члены совета директоров предприятия, управляющие предприятием в том числе из-за границы.





Напомним, в настоящее время собственник завода – Дмитрий Герасименко – находится за границей, он объявлен в розыск в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами. Сейчас на предприятии идет процесс высвобождения персонала, за последние полтора года уволено 1,6 тысячи человек. Герасименко заявил о том, что оптимизация численности рабочих продолжится. По оценкам экспертов, финансово-экономическая ситуация, сложившаяся на предприятии, может привести к остановке предприятия уже в следующем году.



