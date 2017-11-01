Депутат Волжской гордумы от партии ЛДПР купил себе ноутбук за счет наказов избирателей









Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он подозревается в присвоении бюджетных средств, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, в период исполнения своих полномочий подозреваемый на законных основаниях регулярно получал из кассы Волжской городской думы деньги для исполнения наказов и обращений избирателей. В конце июля 2014 года к народному избраннику обратился директор муниципальной гимназии с просьбой оказать образовательному учреждению депутатскую помощь и приобрести компьютерную и мультимедийную технику, необходимую для эффективного и результативного образовательного процесса. Выполняя этот наказ, подозреваемый получил в кассе думы 30 тысяч рублей, однако лишь половину из этих денег потратил на нужды учебного заведения, а на остальные приобрел ноутбук для личного пользования. С целью сокрытия совершенного им хищения в последствии депутат представил в кассу законодательного органа подложный товарный чек, что якобы вся сумма им была потрачена на выполнение обращения директора гимназии.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой города Волжского. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По сведениям информагентства, в поле зрения следователей попал депутат Волжской гордумы Андрей Соколов, который является членом фракции ЛДПР.



