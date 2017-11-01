Детский центр в Волгограде откроется после ремонта в год мундиаля

Здание городского детско-юношеского центра в Центральном районе Волгограда распахнет свои двери в первом квартале нового, 2018 года. В настоящее время здесь идут работы по монтажу внутренних систем отопления и водопровода, вентиляционных систем, трубопроводов теплотрассы. Продолжаются отделочные работы, завершается благоустройство территории. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора по региону, в ходе проверки ремонтных работ специалисты не выявили нарушений в смонтированных инженерных системах, пожарной безопасности, установке технологического оборудования.

Напомним, здание построено по индивидуальному проекту, разработанному в 1973-1974 годах институтом «Волгоградгражданпроект». Его авторы – заслуженный архитектор РСФСР Ефим Левитан и архитектор Александр Леушканов.

Решение о реконструкции аварийного здания ГДЮЦа было принято губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году. По словам главы региона, городской детско-юношеский центр должен стать современнейшим зданием, оснащенным самым современным оборудованием. Центр станет доступным для людей с ограниченными возможностями: секции и кружки смогут посещать до пяти тысяч детей.



