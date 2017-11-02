В Волгоградской области расширили перечень подлежащих отмене межмуниципальных маршрутов





Попытки частных перевозчиков предотвратить закрытие ряда межмуниципальных маршрутов, запланированное чиновниками администрации Волгоградской области, провалились в ходе обсуждения проекта соответствующего постановления в рамках проведения оценки регулирующего воздействия документа планирования регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгоградской области, более 50 предложений от государственных и частных перевозчиков, а также от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей поступили в период проведения публичных консультаций. Однако практически все поправки частных перевозчиков и бизнес-омбудсмена в проект, подготовленный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, были отклонены. В частности, не были поддержаны предложения об изучении мнения пассажиров и проведения дополнительных исследований пассажиропотока, об установлении подготовительного периода перед кардинальными изменениями в сфере межмуниципальных пассажирских перевозок (от полугода до 20 лет), об организации других маршрутов, куда бы могли перейти частные перевозчики в целях сохранения рабочих мест и т.д. А вот предложения государственного перевозчика – «Волгоградавтотранса» - были учтены в полном объеме. То есть можно предположить, что в конечном варианте документа планирования замечания частных перевозчиков в расчет браться не будут.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», еще летом в администрации Волгоградской области был составлен проект документа планирования пассажирских перевозок, предполагающий отмену 39 межмуниципальных маршрутов, еще 28 маршрута подлежали изменению. В нынешней редакции проекта появились уже другие цифры: так, региональные власти намерены отказаться от 92 маршрутов, а изменить – 53. Речь идет о самых разных направлениях, включая отдаленные районы, Жирновск, Камышин, Фролово и т.д., а также связывающие Волгоград и Волжский с пригородными территориями и близлежащими районами. В частности, в администрации Волгоградской области намерены отказаться практически от всех маршрутов, работающих на линии Волжский-Волгоград. Сюда вошли такие популярные маршруты как №160, 260, 246, 159 и т.д. В администрации Волгоградской области объясняли планы по реорганизации сферы межмуниципальных перевозок созданием транспортной агломерации, включающей, в частности, транспортно-пересадочные узлы, улучшением безопасности дорожного движения, повышения комфорта в сфере пассажирского обслуживания, а также необходимостью избавиться от дублирующих маршрутов. Ранее кардинальные меры в данной области были предприняты властями крупных городах региона – Волгограда и Волжского. Однако, если в Волгограде удалось заменить большую часть частных маршруток автобусами большой вместимости, то, например, в Волжском отмена ряда городских маршруток не обернулась большими потрясениями для пассажиров, так как «ликвидированные» маршруты по-прежнему функционируют в городе.



