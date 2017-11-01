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Общество
 02.11.2017 12:42

Волгоградская облдума дала добро на проведение референдума о времени

Волгоградская облдума не обнаружила нарушений законодательства в поступившем ходатайстве о проведении регионального референдума. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания регпарламента. Документы от инициативной группы по проведению всенародного голосования поступили в думу от избиркома региона 25 октября. Законом предусмотрен 20-дневный срок для рассмотрения депутатским корпусом подобных обращений. Дума своим постановлением сегодня дала добро на дальнейшую подготовку к дню голосования.
Теперь инициаторам референдума предстоит собрать почти 38 тысяч подписей избирателей, то есть 2% населения региона  в поддержку идеи проведения всенародного голосования. Дата референдума  еще не назначена, но, скорее всего, она придется на выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.
На референдуме  жителям региона предложат ответить на вопрос о целесообразности перехода Волгоградской области на местное время - плюс один час от Москвы.

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Экономика 02.11.2017 13:31

Honda Pilot – почему стоит купитьВыбор автомобиля – дело ответственное. Хочется, чтобы новый авто удовлетворял наибольшему количеству требований, а их бывает немало. Читателям ИА «Высота 102», кто уже решил, что пришла пора купить новый автомобиль, специалисты ООО «ВР-Сакура», официального представителя компании  Honda в России, советуют обратить внимание на  Honda Pilot. Если вам важен большой размер автомобиля, то Honda Pilot станет идеальным приобретением. Новый вариант более современный и это ощущается буквально во всем. Даже размер увеличился – Honda Pilot вытянулся в длину на 79 мм, «располнел» в ширину на 2 мм и вырос в высоту на 58 мм. Колесная база...
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Экономика 02.11.2017 13:30

Депутаты Волгоградской облдумы дали добро на освобождение от налога на имущество инвесторов, которые приобретают и передают муниципалитетам жилье для детей-сирот. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки в региональный закон о налоге на имущество организаций. Данная мера, как было озвучено на сегодняшнем заседании облдумы,  позволит только до конца года обеспечить 40 детей-сирот новыми квартирами.  Сегодня более 4 тысяч детей-сирот, проживающих в регионе, нуждаются в обеспечении жильем. Тогда как по данным комитета по строительству области, ежегодно кров получают только 160 сирот, остальные вынуждены годами ждать новоселья. В настоящее время вынесено 600 судебных решений об обязании...
Прочитана: 122 раз
Общество 02.11.2017 13:15

Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов Только после вмешательства судебных приставов представители завода «Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в 24 дома в поселке Металлург. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эти дома остались без тепла в разгар отопительного сезона. Теплоснабжение домов осуществлялось от котельной, принадлежащей АО «ВМК Красный Октябрь».  В октябре 2016 года между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» было заключен  договор  о поставке энергетических ресурсов  в данные дома, согласно которому поставляемый от котельной завода теплоноситель регулярно и без задержек оплачивался концессиями. В нарушение условий договора завод «Красный октябрь» перекрыл задвижку на трубопроводе, осуществляющем подачу...
Прочитана: 1338 раз
Газетный киоск 02.11.2017 12:02

Владимир Горюнов: Влево-вправо никогда не вилял, жил и живу волгоградским футболом «СПОРТ-ТАЙМ», 31 октября 2017 года. Экс-президент «Ротора» Владимир ГОРЮНОВ – целая планета, человек, с именем которого связаны лучшие годы волгоградского футбола. При нем были самые большие победы, еврокубки, эпические баталии с «Манчестер Юнайтед». После расформирования «Ротора» он ушел на второй план и никак не реагировал на то, что вокруг него и его детища – Центра спортивной подготовки по футболу – развернулась настоящая информационная война. На протяжении 10 последних лет он не давал никаких комментариев. И вот решил нарушить молчание ради откровенного интервью для издания «СПОРТ-ТАЙМ». Беседу провели журналисты...
Прочитана: 1082 раз
Общество 02.11.2017 12:02

Здание городского детско-юношеского центра в Центральном районе Волгограда распахнет свои двери в  первом квартале  нового,  2018 года. В настоящее время  здесь идут работы по монтажу внутренних систем отопления и водопровода, вентиляционных систем, трубопроводов теплотрассы. Продолжаются отделочные работы, завершается благоустройство территории. Как сообщили ИА «Высота 102»  в инспекции госстройнадзора по региону, в ходе проверки ремонтных работ специалисты не выявили нарушений  в смонтированных инженерных системах, пожарной безопасности, установке технологического оборудования.  Напомним, здание построено по индивидуальному проекту, разработанному в 1973-1974 годах институтом «Волгоградгражданпроект». Его авторы – заслуженный архитектор РСФСР Ефим Левитан и архитектор Александр Леушканов.   Решение о реконструкции аварийного здания ГДЮЦа было принято...
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Политика 02.11.2017 11:53

Депутат Владимир Ефимов избран председателем аграрного комитета Волгоградской облдумы Только что депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за назначение Владимира Ефимова председателем комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания регпарламента. Кандидатуру нового руководителя комитета внес председатель облдумы Николай Семисотов, который назвал Владимира Ефимова опытным, компетентным, ответственным и достойным депутатом. Решение было принято единогласно. Напомним, кресло руководителя комитета пустовало  почти два месяца после сложения Владимиром Струком депутатских полномочий. Среди претендентов на вакантное место, как уже передавало информагентство, назывались несколько парламентариев, в том числе фермеры – Владимир Левкин, Александр Махин, Михаил Струк и Владимир Ефимов. В настоящее время Ефимов является...
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Расследования 02.11.2017 11:50 (Обновлено: 02.11.2017 13:14)

Депутат Волжской гордумы от партии ЛДПР купил себе ноутбук за счет наказов избирателей Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он подозревается в присвоении бюджетных средств,  совершенном с использованием служебного положения. По данным следствия, в период исполнения своих полномочий подозреваемый на законных основаниях регулярно получал из кассы Волжской городской думы деньги для исполнения наказов и обращений избирателей. В конце июля 2014 года к народному избраннику обратился директор муниципальной гимназии с просьбой оказать образовательному учреждению депутатскую помощь и приобрести компьютерную и мультимедийную технику, необходимую для эффективного и результативного образовательного процесса. Выполняя этот наказ,...
Прочитана: 2193 раз
Расследования 02.11.2017 10:13

Вступило в законную силу решение суда, расценившего реализацию недвижимого имущества, на которое в порядке обеспечения иска прокуратуры наложен арест, как мнимую сделку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Волжского городского суда Андрей Уваров в сговоре с другими лицами признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 25 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).  По иску прокурора  Волжского указанная сумма судом была взыскана солидарно с Уварова и других ответчиков. В порядке обеспечения иска прокурора на недвижимое имущество, принадлежащее указанному лицу (квартиру, земельный участок, дом)  судом был наложен арест. При этом один из знакомых Уварова обратился...
Прочитана: 4342 раз
Экономика 02.11.2017 09:39 (Обновлено: 02.11.2017 12:06)

ГК «Волгострой»: к благоустройству подходим творчески На XXV международном фестивале «Зодчество» в Москве Волгоградская область стала одним из победителей в конкурсной номинации «Реализованные проекты благоустройства», получив премию «Серебряный знак». Как уже сообщало ИА «Высота 102», единственным жилым комплексом, который представлял регион в столице, стал «Бейкер стрит» с проектом благоустройства пруда и прилегающей территории. Напомним, два года назад застройщик ЖК «Бейкер стрит», ГК «Волгострой», выступил с инициативой обустроить пруд и прилегающую территорию. В итоге на месте заброшенного пустыря появилась просторная площадка, беговая дорожка, зона для занятий спортом, уютная беседка. Берега пруда засеяны газоном, есть освещение, комфортный спуск...
Прочитана: 3703 раз
Общество 02.11.2017 08:38

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Кировского района г. Волгограда»  не расплатилось полностью с коммерческой организацией за выполненные работы по восстановлению ограждения территории учреждения. Согласно контракта, заключенного на сумму более 950 тыс.  рублей, оплата исполнителю  была произведена частично, задолженность составила более 600 тыс. рублей. При этом работы по данному контракту были выполнены в полном объеме еще в  июле 2016 года. В этой связи прокуратура Кировского района г.Волгограда в адрес руководителя учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к погашению имеющейся задолженности. В настоящее время денежные средства за выполненные...
Прочитана: 672 раз
Политика 02.11.2017 08:24

Члены фракции «Единой России» в Волгоградской областной думе рекомендовали на пост председателя комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию своего однопартийца – Владимира Ефимова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте. Напомним, кресло руководителя аграрного комитета пустовало после того, как его прежний председатель – Владимир Струк – сложил с себя депутатские полномочия и стал советником губернатора Волгоградской области. Владимир Ефимов возглавлял областную думу прошлого созыва, в нынешнем созыве регпарламента являлся заместителем председателя комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству
Прочитана: 2359 раз
Происшествия 02.11.2017 08:01

Трагедия произошла накануне в Калачевском районе Волгоградской области в поселке Прудбой на 52-ом километре железнодорожных путей. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб, 30-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, у него также диагностировали травматический шок. Пострадавший скончался через 20 минут после происшествия в карете скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются. 
Прочитана: 2428 раз
Общество 02.11.2017 05:50

Волжанам предложили выйти из сумрака и стать заметнее Оригинальный способ борьбы с темнотой нашли в Волжском: сегодня пешеходам раздавали светоотражающие браслеты. Организаторами выступили администрация города и ГИБДД при поддержке «ЕР». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города,  ухудшение видимости на дорогах в связи с погодными условиями и уменьшением продолжительности светового дня создаёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья пешеходов. Особенно актуальна эта проблема для детей и пожилых людей. Помочь пешеходам стать заметнее на дорогах и призваны светоотражающие элементы. Они выполнены в форме стикеров, застёжек или браслетов, которые можно носить на одежде, колясках, сумках и других подручных средствах. В ходе сегодняшней акции «Выйди из сумрака! Стань...
Прочитана: 1728 раз
Аналитика 01.11.2017 20:01

Смотрите сегодня в программе: силовики Волгоградской области готовы поставить точку в расследовании резонансного преступления, совершенного в Волжском рецидивистом Масленниковым. Голос с Кипра: находящийся в международном розыске собственник «Красного Октября» предрек увольнения рабочих за свое уголовное преследование. Эксперты считают, что украинские олигархи и владельцы предприятия ведут курс на уничтожение легендарного волгоградского завода.  Прудов-то пруд пруди: комитету природных ресурсов Волгоградской области рекомендовано предметнее заняться проблемой сохранения водных объектов региона. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00...
Прочитана: 23473 раз
Расследования 01.11.2017 17:04

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда продлила срок содержания под стражей Н.Ковалеву, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, он останется под стражей до 6 января 2018 года. Ранее постановлением Центрального районного суда Волгограда от 3 октября было отказано в удовлетворении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого и удовлетворено ходатайство защитников об изменении меры пресечения на домашний арест. Данное постановление сегодня облсуд отменил. Аргументом в пользу отмены постановления послужил и тот факт, что  Н. Ковалев  обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности в сфере страхования в составе организованной группы. Поэтому   избранная...
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