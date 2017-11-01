Волгоградская облдума дала добро на проведение референдума о времени

Волгоградская облдума не обнаружила нарушений законодательства в поступившем ходатайстве о проведении регионального референдума. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания регпарламента. Документы от инициативной группы по проведению всенародного голосования поступили в думу от избиркома региона 25 октября. Законом предусмотрен 20-дневный срок для рассмотрения депутатским корпусом подобных обращений. Дума своим постановлением сегодня дала добро на дальнейшую подготовку к дню голосования.

Теперь инициаторам референдума предстоит собрать почти 38 тысяч подписей избирателей, то есть 2% населения региона в поддержку идеи проведения всенародного голосования. Дата референдума еще не назначена, но, скорее всего, она придется на выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

На референдуме жителям региона предложат ответить на вопрос о целесообразности перехода Волгоградской области на местное время - плюс один час от Москвы.



