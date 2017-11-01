Фигурант дела о скандальной продаже школы в Волгоградской области пытался спасти свой дом мнимой сделкой

Вступило в законную силу решение суда, расценившего реализацию недвижимого имущества, на которое в порядке обеспечения иска прокуратуры наложен арест, как мнимую сделку. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Волжского городского суда Андрей Уваров в сговоре с другими лицами признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 25 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По иску прокурора Волжского указанная сумма судом была взыскана солидарно с Уварова и других ответчиков. В порядке обеспечения иска прокурора на недвижимое имущество, принадлежащее указанному лицу (квартиру, земельный участок, дом) судом был наложен арест.

При этом один из знакомых Уварова обратился в суд с иском об освобождении недвижимого имущества от ареста, указав, что на момент наложения ареста спорное имущество на основании договоров купли-продажи находилось в его собственности.

Волжский городской суд в удовлетворении требований последнего отказал, указав, что сделки по передаче недвижимого имущества Уварова к его знакомому совершены для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, поскольку до настоящего времени недвижимым имуществом фактически владеет и пользуется Уваров. Кроме того, суд отметил, что договоры купли-продажи составлены после возбуждения в отношении Уварова уголовного дела, непосредственно перед его задержанием, с ценой недвижимости значительно меньше рыночной стоимости.

Волгоградский областной суд оставил вышеуказанное решение Волжского городского суда без изменения, апелляционную жалобу знакомого Уварова – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города. Напомним, Андрей Уваров, бывший начальник финансового управления администрации Волжского, был осужден за мошенничество со зданием школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района, как и бывший глава Среднеахтубинского района Сергей Тихонов и предприниматель Сергей Чекунков. Еще один фигурант дела – бывший депутат Госдумы Николай Паршин – находится в бегах, скрываясь от суда.



